Ředitel ústecké zoo podle rady města manažersky selhal

Důvodem pro odvolání ředitele ústecké zoologické zahrady Romana Končela bylo mimo jiné manažerské selhání a nepříznivé výsledky kontroly organizace. ČTK to řekla mluvčí radnice Romana Macová. Končel ČTK řekl, že odvolání nečekal. Opozice by ráda, aby se uskutečnilo transparentní výběrové řízení.

"Se mnou ještě nikdo oficiálně nemluvil. V podstatě jsem informaci zjistil z tisku a z krátkého rozhovoru s paní náměstkyní (Věrou Nechybovou z hnutí UFO)," řekl Končel, kterého hnutí UFO v minulém volebním období do funkce jmenovalo.

O odvolání Končela jednali radní i před měsícem, vyzvalo je k tomu zastupitelstvo. Pro odvolání byli čtyři radní, zdrželo se jich pět, řekla tehdy ČTK Macová. Na pondělním jednání se radní k tématu vrátili, přestože ho původně projednávat neměli. Server Hlídací pes, který o odvolání informoval jako první, uvedl, že pro Končelův konec ve funkci zvedli ruku zástupci hnutí ANO a přidal se k nim i radní za ODS Pavel Tošovský. "Asi to (odvolání) nečekal nikdo, ani někteří radní to nečekali. Rada na to má nicméně právo," uvedl Končel.

Mezi důvody odvolání bylo podle Macové také nedostatečné čerpání investiční rezervy. Zoo nyní povede do doby jmenování nového ředitele Dušan Usvald. Vedoucí odboru městských organizací Martina Žirovnická má do ledna za úkol zpracovat a předložit radě vyhlášení výběrového řízení, včetně členů výběrové komise a jejich náhradníků.

Při minulé kontrole v zoo před dvěma lety kontrola zjistila 111 pochybení, ředitel osm procent z nich napravil, další pak podle kontroly přibyly. Pochybení kontroloři našli mj. u vystavování faktur, podepisování smluv, vykazování pracovních cest i v nakládání s penězi. Právě zjištěná pochybení byla jedním z hlavních důvodů, proč zastupitelé požadovali Končelovo odvolání z funkce.

"Vnímáme to jako krok správným směrem, protože si myslíme, že pan ředitel Končel nevedl zoo dobrým způsobem. Dvě kontroly našly celou řadu pochybení, odcházeli odborníci ze zoo a ta ztrácela renomé mezi ostatními zoologickými zahradami," řekla ČTK Karolína Žákovská z opozičního hnutí PRO! Ústí. Teď je podle ní potřeba připravit především kvalitní transparentní řízení obsazené odborníky z řad Unie českých a slovenských zahrad. Ti by podle ní měli mít hlavní slovo při výběru nového ředitele.

V roce 2015 odvolalo tehdejší vedení města v čele s hnutím UFO kvůli údajnému manažerskému selhání z funkce ředitele Jiřího Bálka. Od následujícího výběrového řízení se pak distancovala Unie českých a slovenských zahrad. Ředitelem se pak stal Lubomír Moudrý, který rezignoval v roce 2017. Toho nahradil Končel.

