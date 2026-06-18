https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/reditelem-cizp-se-stal-podnikatel-a-volebni-kandidat-motoristu-pavel-straka
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Ředitelem ČIŽP se stal podnikatel a volební kandidát Motoristů Pavel Straka

18.6.2026 10:35 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | ČIŽP / Wikimeda Commons
Ministr Igor Červený (Motoristé) jmenoval novým ředitelem České inspekce životního prostředí (ČIŽP) podnikatele a volebního kandidáta Motoristů Pavla Straku. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil na konci ledna z funkce kvůli přestupu na ministerstvo financí. Straka, který za Motoristy kandidoval na jižní Moravě, je významným sponzorem strany.
 
"Jsem rád, že se vedení inspekce ujímá právník, který se již delší dobu zaměřuje na oblast správního práva a práva životního prostředí a jsem přesvědčený o tom, že právě jeho právnické zkušenosti budou velkou přidanou hodnotou pro další rozvoj jedné z našich nejdůležitějších resortních organizací," uvedl ministr Červený.

Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) výběr kandidáta kritizuje. "Ochrana přírody a vymahatelnost práva dnes utrpěly zásadní ránu. Do čela instituce, která má dohlížet na dodržování ekologických zákonů a bránit znečišťování naší přírody, nastupuje podnikatel v oblasti nemovitostí. Ideologie zvítězila nad odborností, zákony i racionalitou," napsal Hladík na síti X

Straku doporučila čtyřčlenná výběrová komise jako nejvhodnějšího uchazeče z celkových šesti kandidátů. Výběrové řízení se opakovalo, z toho, které ministerstvo vyhlásilo v polovině února, nebyl vybrán žádný kandidát. Do jmenování nového ředitele ČIŽP vedl úřad ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence Oldřich Jarolím.

Resort dnes uvedl, že nastupující ředitel inspekce plánuje navázat na své předchůdce, kteří zahájili proces transformace ČIŽP na moderní, otevřený a transparentní úřad. "Jsem přesvědčen, že inspekční orgán musí být nejen důsledný a odborně silný, ale musí být také předvídatelný, metodicky jednotný a otevřený komunikaci s veřejností i kontrolovanými subjekty," uvedl Straka při svém jmenování.

ČIŽP je úřad podřízený ministerstvu životního prostředí. Dohlíží na dodržování právních předpisů k ochraně životního prostředí v České republice. Kontroluje například ochranu ovzduší, vod, přírody a krajiny, lesů nebo nakládání s odpady a má pravomoc dělat kontroly u firem i jednotlivců a za porušení zákonů ukládat pokuty či nápravná opatření.

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