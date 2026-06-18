Ředitelem ČIŽP se stal podnikatel a volební kandidát Motoristů Pavel Straka
Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) výběr kandidáta kritizuje. "Ochrana přírody a vymahatelnost práva dnes utrpěly zásadní ránu. Do čela instituce, která má dohlížet na dodržování ekologických zákonů a bránit znečišťování naší přírody, nastupuje podnikatel v oblasti nemovitostí. Ideologie zvítězila nad odborností, zákony i racionalitou," napsal Hladík na síti X
Straku doporučila čtyřčlenná výběrová komise jako nejvhodnějšího uchazeče z celkových šesti kandidátů. Výběrové řízení se opakovalo, z toho, které ministerstvo vyhlásilo v polovině února, nebyl vybrán žádný kandidát. Do jmenování nového ředitele ČIŽP vedl úřad ředitel odboru technické ochrany životního prostředí a integrované prevence Oldřich Jarolím.
Resort dnes uvedl, že nastupující ředitel inspekce plánuje navázat na své předchůdce, kteří zahájili proces transformace ČIŽP na moderní, otevřený a transparentní úřad. "Jsem přesvědčen, že inspekční orgán musí být nejen důsledný a odborně silný, ale musí být také předvídatelný, metodicky jednotný a otevřený komunikaci s veřejností i kontrolovanými subjekty," uvedl Straka při svém jmenování.
ČIŽP je úřad podřízený ministerstvu životního prostředí. Dohlíží na dodržování právních předpisů k ochraně životního prostředí v České republice. Kontroluje například ochranu ovzduší, vod, přírody a krajiny, lesů nebo nakládání s odpady a má pravomoc dělat kontroly u firem i jednotlivců a za porušení zákonů ukládat pokuty či nápravná opatření.
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