Rekonstrukce hráze přehrady v Bedřichově pokračuje i letos

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Honza Groh / Honza Groh / Wikimedia Commons Bedřichovská přehrada a její okolí je oblíbeným cílem turistů.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Rekonstrukce hráze jizerskohorské přehrady na Černé Nise v Bedřichově potrvá zřejmě až do závěru léta roku 2021. Původně měla skončit už v roce 2020. Oproti loňsku zůstane cesta přes hráz uzavřená i přes zimu, řekl ČTK hrázný Petr Noswitz.

Bedřichovská přehrada a její okolí je oblíbeným cílem turistů, v zimě přes hráz jezdí i běžkaři. Loni i přes pokračující opravu bylo možné cestu přes hráz na zimu provizorně otevřít, letos to nepůjde. "Chybí tam mostovka," dodal Noswitz. Za prodloužením doby opravy je podle mluvčí Povodí Labe Hany Bendové horší stav přelivné hrany v koruně hráze, než se očekávalo. Přišlo se na to až po zahájení prací. "Takže bylo potřeba opravit korunový přeliv, aby byla přehrada bezpečná, nikoliv jen přemostění," dodala. Rekonstrukci hráze také komplikuje to, že kvůli náročným klimatickým podmínkám lze stavební práce provádět jen asi šest až sedm měsíců v roce. Nowitz předpokládá, že práce by mohly znovu začít příští rok v květnu, a pokud nenastanou další komplikace, skončit v srpnu či září.

Za opravu hráze mělo Povodí Labe zaplatit kolem 17 milionů korun bez daně. Kvůli jejímu horšímu stavu bude výsledná cena vyšší, přesnou částku zatím Bendová nezná. Opravu hráze provází potíže od počátku. Původně měla být její rekonstrukce dokončena už na podzim 2018. Předchozí firma, která zakázku získala, ale zkrachovala a opravu provedla asi jen z desetiny. Povodí Labe tak muselo soutěž vypsat znovu.

Přehrada na Černé Nise je součástí soustavy retenčních nádrží, které byly v podhůří Jizerských hor vybudovány v letech 1902 až 1911. Poslední větší oprava hráze bedřichovské přehrady se dělala v 50. letech minulého století. Na délku má hráz 340 metrů a ve špatném stavu je železobetonová deska v koruně, kterou prosakovala voda. Díky rekonstrukci dostane povrch původní podobu, už nebude železobetonový, ale vrátí se tam kostky. Během opravy hráze se přehrada nevypouštěla.

Bedřichovská přehrada slouží k regulaci toku na Černé Nise a ochraně před velkou vodou. Zároveň má i rekreační charakter a využívá se také k rybaření. Nachází se ve druhé a třetí zóně Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a je nejvýše položenou přehradou v republice s výjimkou horní nádrže přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Pro toho, kdo přijde až k hrázi, náhradní cesta vede kolem přehrady.

reklama