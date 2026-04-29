Člun s vyproštěnou velrybou táhne remorkér do Severního moře. Už je v Dánsku

29.4.2026 19:53 | SCHWERIN (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Remorkér táhnoucí člun s velrybou, kterou dobrovolníci v úterý vyprostili z mělčiny na severu Německa, míří do Severního moře. Odpoledne vplul do dánských výsostných vod. Osud mladého keporkaka přezdívaného Timmy poutá řadu týdnů velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
 
V úterý se týmu dobrovolníků podařilo dostat velrybu do člunu, jehož nákladní prostor je možné zčásti zatopit. Německá média jej přirovnávají k obřímu pojízdnému akváriu. Keporkaka dobrovolníci dotáhli ke člunu pomocí popruhů. Už dříve vyhloubili více než 100 metrů dlouhé koryto, které pohyb zvířete usnadnilo. Večer se člun vydal na cestu do Severního moře. Nejprve ho táhl remorkér Robin Hood, který se bude střídat s lodí Fortuna B.

Člun s velrybou krátce po 14:00 vplul do dánských výsostných vod mezi ostrovy Langeland a Lolland. V plánu je, že propluje okolo Jutského poloostrova do Severního moře. Cesta potrvá několik dní. V jejím závěru by měl být Timmy vypuštěn na svobodu. Dnes dostal GPS lokátor, který umožní jeho další sledování. Informace, kde se pohybuje, ale nebudou veřejné. "Nechceme generovat velrybí turismus," uvedla zástupkyně ochranářů Constanze von der Medenová.

Záchrannou akci nyní financují chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová a zakladatel řetězce s elektronikou Media-Markt Walter Gunz. Úřady už před časem všechny pokusy o záchranu velryby na rady odborníků vzdaly a aktivity soukromé iniciativy pouze tolerují. Ministr životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus přesto pokusy o záchranu velryby ve Wismarské zátoce každý den sledoval. "Spadl mi kámen ze srdce... Skoro jsem skočil do vody, abych mu na posledních metrech pomohl," řekl v úterý poté, co se podařilo keporkaka dostat na nákladní člun.

Odborníci na mořskou biologii v posledních týdnech opakovaně vyzývali, aby lidé nechali velrybu v klidu na místě, kde uvázla, a poskytovali jí nanejvýš paliativní péči. Nové a nové pokusy o záchranu podle nich kytovce jen stresovaly. Vyhráno prý není ani nyní, protože za dobu, po kterou zvíře leželo na mělčině, se jeho zdravotní stav výrazně zhoršil. Podle expertů tak není jisté, zda Timmy transport do Severního moře přežije.

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Následně uvázla ještě několikrát, naposledy 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě pak ležel mladý keporkak téměř tři týdny. Minulý týden v pondělí velryba dokázala vyplout z mělčiny, zhruba po dvou hodinách ale znovu uvázla na místě opodál. Z něj Timmyho dobrovolníci v úterý vyprostili.

Jaromír Mrhal

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
