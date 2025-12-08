Evropská komise by mohla 16. prosince představit zmírnění zákazu spalovacích motorů
Mluvčí EK se k novému termínu odmítl vyjádřit.
EK, Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, se před třemi lety dohodly, že se od roku 2035 přestanou v unii prodávat auta se spalovacími motory. Cílem kompromisu bylo snížit emise skleníkových plynů, a bojovat tak proti klimatickým změnám. Součástí dohody byla i klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i ekonomické dopady. Komise nedávno informovala, že reformu předpisu přesune z roku 2026 už na konec letošního roku. Uspíšení revize žádalo několik členských států EU včetně České republiky či Slovenska.
Evropští výrobci automobilů lobbují v Bruselu za větší flexibilitu v otázce zákazu spalovacích motorů. Požadují, aby byla tolerována paliva s neutrálními emisemi oxidu uhličitého a plug-in hybridy. Automobilové odvětví se snaží zvládnout nákladný přechod na elektromobily. Zároveň čelí konkurenci z Číny a clům, která mu snižují marže.
Šéf automobilové skupiny Stellantis John Elkann nedávno uvedl, že evropskému automobilovému průmyslu hrozí nevratný pokles, pokud EU nezmírní svůj postoj ke snižování emisí a neposkytne automobilkám větší volnost. Evropský automobilový průmysl podle Elkanna připravil soubor návrhů, které by měly poskytnout automobilkám větší flexibilitu při plnění emisních cílů a pomoci odvrátit hrozící pokles v odvětví.
