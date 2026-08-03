https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/reuters-trump-chce-kvuli-dulezitym-nerostum-zakazat-vyvoz-elektroodpadu
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Reuters: Trump chce kvůli důležitým nerostům zakázat vývoz elektroodpadu

3.8.2026 01:04 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Americký prezident Donald Trump chce zakázat vývoz elektroodpadu. Cílem opatření je zabránit tomu, aby se touto cestou ze země dostávaly kriticky důležité nerosty a snížit závislost na Číně v této oblasti. Podle dvou zdrojů agentury Reuters z Bílého domu Trump podepsal potřebné nařízení.
 
Díky opatření už nebude možné vyvážet ze Spojených států použité baterie a elektronický odpad. Podle zdrojů Reuters je záměrem zajistit, aby cenné suroviny jako například wolfram a drcené součásti baterií (v oboru označované jako takzvaná černá hmota anglicky black mass) putovaly k americkým recyklačním společnostem.

Podle ekologické organizace Basel Action Network vyvážejí USA každý měsíc téměř 33 000 tun elektronického odpadu. Často obsahuje lithium a další recyklovatelné nerostné suroviny.

Americký recyklační průmysl tento vývoz dlouhodobě kritizuje. Argumentuje, že ponechání elektroodpadu v zemi by mohlo pomoci splnit cíle v oblasti domácí těžby nerostných surovin. Zároveň by podle něj nebyly potřeba nové, často nepopulární těžební projekty.

Domácí společnosti si navíc podle zdrojů Reuters vládě stěžovaly, že nemohou konkurovat zahraničním firmám, které za tento odpad platí ceny převyšující tržní úroveň. V posledních 18 měsících se několik severoamerických recyklačních společností potýkalo s finančními potížemi. Patřily mezi ně podniky Li-Cycle a Ascend Elements, které byly nuceny podat návrh na zahájení insolvenčního řízení.

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