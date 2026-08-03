Reuters: Trump chce kvůli důležitým nerostům zakázat vývoz elektroodpadu
Podle ekologické organizace Basel Action Network vyvážejí USA každý měsíc téměř 33 000 tun elektronického odpadu. Často obsahuje lithium a další recyklovatelné nerostné suroviny.
Americký recyklační průmysl tento vývoz dlouhodobě kritizuje. Argumentuje, že ponechání elektroodpadu v zemi by mohlo pomoci splnit cíle v oblasti domácí těžby nerostných surovin. Zároveň by podle něj nebyly potřeba nové, často nepopulární těžební projekty.
Domácí společnosti si navíc podle zdrojů Reuters vládě stěžovaly, že nemohou konkurovat zahraničním firmám, které za tento odpad platí ceny převyšující tržní úroveň. V posledních 18 měsících se několik severoamerických recyklačních společností potýkalo s finančními potížemi. Patřily mezi ně podniky Li-Cycle a Ascend Elements, které byly nuceny podat návrh na zahájení insolvenčního řízení.
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