The Guardian: Obyvatelé Portorika už týdny čelí výpadkům dodávek vody
Majitel dvou restaurací v San Juanu Jonathan Collazo deníku řekl, že provoz udržuje díky dvěma cisternám, z nichž jednu s objemem téměř 3800 litrů musí každé dva dny doplňovat za zhruba 300 dolarů (asi 6390 Kč). Jen minulý čtvrtek tak za zajištění tekoucí vody pro oba podniky zaplatil 600 dolarů (asi 12 800 Kč). Když je zásobování vodou příliš složité, musí dočasně uzavírat některé toalety pro zákazníky. "Kdyby to trvalo týden nebo dva, dalo by se to zvládnout. Ale tohle je, jako by se přehnal hurikán," uvedl.
Majitelé dalších podniků si stěžují na rostoucí náklady i nedostatek informací od úřadů. Spolumajitelka kavárny Café Regina Kali Solacková odhadla, že její podniky vydávají za vodu také přibližně 300 dolarů denně, k tomu se ještě přidávají vyšší náklady na jednorázové nádobí. "Mám pocit, že jsme si na to bohužel začali zvykat," řekla The Guardian.
Situace se výrazně zhoršila po červnovém prasknutí hlavního vodovodního přivaděče v Bayamónu. Problémy následně prohloubily výpadky v úpravnách vody a nádržích. Portorické úřady dosud podrobně nevysvětlily, proč mají poruchy tak rozsáhlé dopady.
Nedostatek vody přichází v době, kdy části ostrova sužuje sucho způsobené dlouhodobým nedostatkem srážek. Krize zároveň přichází na začátku hurikánové sezony, která v Karibiku trvá od června do listopadu.
Portoriko má asi 3,2 milionu obyvatel a více než 40 procent z nich žije pod hranicí chudoby. Pro mnohé domácnosti jsou proto vlastní nádrže na vodu finančně nedostupné. Starosta San Juanu Miguel Romero už kvůli výpadkům zažaloval portorickou vodárenskou společnost.
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