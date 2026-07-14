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Trump výrazně zmenšil rozlohu dvou chráněných oblastí v Utahu

14.7.2026 17:32 (ČTK)
Metate Arch v Devils Garden (Grand Staircase Escalante National Monument v Utahu).
Metate Arch v Devils Garden (Grand Staircase Escalante National Monument v Utahu).
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Zdroj | Depositphotos
Americký prezident Donald Trump v pondělí podepsal nařízení, jimiž o více než 90 procent zmenšil dvě chráněné oblasti v jižní části amerického státu Utah, informuje agentura Reuters. Krok má na původně chráněném území umožnit pasení, těžbu dřeva či outdoorové aktivity spojené s využitím motorových vozidel.
 
Nařízení zmenšila rozlohu chráněných oblastí Bears Ears National Monument z 5504 kilometrů čtverečních na 490 kilometrů čtverečních a Grand Staircase-Escalante National Monument z 7568 kilometrů čtverečních na 735 kilometrů čtverečních.

Rozhodnutí Trump oznámil v Bílém domě po boku republikánského guvernéra Utahu Spencera Coxe a dvou republikánských senátorů Mikea Leea a Johna Curtise.

"Děláme něco velmi důležitého a významného pro obyvatele Utahu a pro obyvatele naší země," uvedl Trump. Obě chráněné oblasti zmenšil již za svého prvního funkčního období, ale jeho demokratický nástupce Joe Biden je znovu navzdory odporu představitelů Utahu opět zvětšil.

Bears Ears národní památkou vyhlásil demokratický prezident Barack Obama v roce 2016. Oblast je pojmenována podle dvou vrcholků přezdívaných Medvědí uši a nachází se zde archeologická naleziště a místa, která jsou posvátná pro několik kmenů původních obyvatel.

Grand Staircase-Escalante za národní pamětihodnost prohlásil v roce 1996 tehdejší demokratický prezident Bill Clinton. Na místě se nachází barevné geologické útvary, jakož i několik paleontologických lokalit, kde byly nalezeny zkameněliny dinosaurů.

Demokratický senátor Martin Heinrich z Nového Mexika, které sousedí s jihovýchodním cípem Utahu, Trumpův krok odsoudil. "Tato vláda opakovaně upřednostňuje zájmy miliardářů a mocných průmyslových odvětví," uvedl. Dodal, že Trumpova administrativa "opět ignoruje hlasy domorodých kmenů, odsouvá místní obyvatele na okraj a ohrožuje místa, která patří každému Američanovi".

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