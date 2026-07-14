Trump výrazně zmenšil rozlohu dvou chráněných oblastí v Utahu
Rozhodnutí Trump oznámil v Bílém domě po boku republikánského guvernéra Utahu Spencera Coxe a dvou republikánských senátorů Mikea Leea a Johna Curtise.
"Děláme něco velmi důležitého a významného pro obyvatele Utahu a pro obyvatele naší země," uvedl Trump. Obě chráněné oblasti zmenšil již za svého prvního funkčního období, ale jeho demokratický nástupce Joe Biden je znovu navzdory odporu představitelů Utahu opět zvětšil.
Bears Ears národní památkou vyhlásil demokratický prezident Barack Obama v roce 2016. Oblast je pojmenována podle dvou vrcholků přezdívaných Medvědí uši a nachází se zde archeologická naleziště a místa, která jsou posvátná pro několik kmenů původních obyvatel.
Grand Staircase-Escalante za národní pamětihodnost prohlásil v roce 1996 tehdejší demokratický prezident Bill Clinton. Na místě se nachází barevné geologické útvary, jakož i několik paleontologických lokalit, kde byly nalezeny zkameněliny dinosaurů.
Demokratický senátor Martin Heinrich z Nového Mexika, které sousedí s jihovýchodním cípem Utahu, Trumpův krok odsoudil. "Tato vláda opakovaně upřednostňuje zájmy miliardářů a mocných průmyslových odvětví," uvedl. Dodal, že Trumpova administrativa "opět ignoruje hlasy domorodých kmenů, odsouvá místní obyvatele na okraj a ohrožuje místa, která patří každému Američanovi".
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