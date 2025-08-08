Za rychlé šíření požáru ve Francii může kromě větru i rušení vinic, píše Reuters
K nezvykle rychlému šíření ohně přispěly poryvy silného větru, nízká vzdušná vlhkost a vysoké teploty. Místní vinaři a starostové ale připisují vinu také tomu, že v regionu mizí vinice. Z Aude jich za poslední roky zemědělci odstranili tisíce hektarů, jen za posledních 12 měsíců to bylo téměř 5000 hektarů. Vláda vinařům platí 4000 eur (98 000 Kč) za hektar vytrhané vinné révy, aby omezila nadměrnou nabídku vína.
"Je pozoruhodné, že téměř všude, kde jsou vinice, se oheň podařilo zastavit," řekl zemědělcům ve středu francouzský premiér François Bayrou při návštěvě zasažených oblastí. Oheň některé vinice spálil, na mnoha místech ale přežily a oheň zuřil pouze okolo nich, ačkoliv jim v některých případech zničil hrozny.
Baptiste Cabal, jehož rodina se stará o 60 hektarů vinohradů v Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, jedné z postižených obcí, řekl, že po vytrhání vinné révy zůstává půda často ladem a zarůstá křovinami a houštím. "Méně nevyužívané půdy a více vinic by bylo mnohem lepší," doplnil.
Vinaři ale i přes schopnost vinic zastavit oheň předpovídají, že katastrofa silně zasáhne letošní úrodu. Požár zničil stovky hektarů vinic a u hroznů z těch nezasažených hrozí, že nebude možné je použít, protože je hasiči postříkali chemikáliemi na zpomalení šíření ohně.
