https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/reuters-za-rychle-sireni-pozaru-ve-francii-muze-krome-vetru-i-ruseni-vinic
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Za rychlé šíření požáru ve Francii může kromě větru i rušení vinic, píše Reuters

8.8.2025 02:16 | PAŘÍŽ (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Max Mayorov / Flickr.com
Departement Aude, který se potýká s největším požárem ve Francii za posledních více než 70 let, přišel v uplynulých letech o tisíce hektarů vinic. Místní vinaři je kvůli klesajícímu zájmu o víno zrušili, díky vysoké vlhkosti přitom v oblasti sloužily jako přirozené zábrany proti šíření požárů, uvedla agentura Reuters.
 
Požár na jihu Francie v departementu Aude se rozhořel v úterý odpoledne a od té doby zasáhl nebo zcela zničil 17 000 hektarů vegetace. Oheň se více než 2000 hasičů dnes odpoledne stále nepodařilo dostat pod kontrolu a už si vyžádal jeden život a zranění při něm utrpělo 13 osob. Podle místních médií se ale jeho šíření značně zpomalilo.

K nezvykle rychlému šíření ohně přispěly poryvy silného větru, nízká vzdušná vlhkost a vysoké teploty. Místní vinaři a starostové ale připisují vinu také tomu, že v regionu mizí vinice. Z Aude jich za poslední roky zemědělci odstranili tisíce hektarů, jen za posledních 12 měsíců to bylo téměř 5000 hektarů. Vláda vinařům platí 4000 eur (98 000 Kč) za hektar vytrhané vinné révy, aby omezila nadměrnou nabídku vína.

"Je pozoruhodné, že téměř všude, kde jsou vinice, se oheň podařilo zastavit," řekl zemědělcům ve středu francouzský premiér François Bayrou při návštěvě zasažených oblastí. Oheň některé vinice spálil, na mnoha místech ale přežily a oheň zuřil pouze okolo nich, ačkoliv jim v některých případech zničil hrozny.

Baptiste Cabal, jehož rodina se stará o 60 hektarů vinohradů v Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, jedné z postižených obcí, řekl, že po vytrhání vinné révy zůstává půda často ladem a zarůstá křovinami a houštím. "Méně nevyužívané půdy a více vinic by bylo mnohem lepší," doplnil.

Vinaři ale i přes schopnost vinic zastavit oheň předpovídají, že katastrofa silně zasáhne letošní úrodu. Požár zničil stovky hektarů vinic a u hroznů z těch nezasažených hrozí, že nebude možné je použít, protože je hasiči postříkali chemikáliemi na zpomalení šíření ohně.

