Revitalizovaný rybník Štěpán na Opavsku pomůže podpořit biodiverzitu v této přírodní rezervaci, která je zařazena mezi evropsky významné lokality Natura 2000. Proměna rybníku stála více než 36 milionů korun. Vodní plocha napomůže zadržování vody v krajině. V místě se bude také testovat v republice ojedinělý způsob ochrany ptačích hnízd před predátory, řekla ČTK mluvčí kraje Nikola Birklenová.

"Rybník Štěpán se za poslední roky výrazně proměnil. Hlavně kvůli nedostatku srážek ubývalo volné vodní hladiny, břehy zarůstaly, zhoršovaly se podmínky pro hnízdění ptáků, ubývalo ryb, také se ztrácela rozmanitost, protože některé rostlinné druhy ustoupily těm dominantnějším. Tento proces je sice přirozený, ale z rybníka se postupně stával mokřad, a tak odborníci doporučili rozsáhlou revitalizaci, která ze Štěpána a jeho okolí opět vytvoří cenný biotop pro obojživelníky, vážky nebo vodní ptáky," uvedla radní pro životní prostředí Zdeňka Němečková Crkvenjaš (ODS).

Z rybníka se odtěžily sedimenty. Z jejich části byly vymodelovány dva nové ostrovy pro hnízdění ptáků nebo také želvy bahenní, která se v této oblasti přirozeně vyskytuje. Upraveny byly břehy rybníka a v jeho bezprostřední blízkosti byly vyhloubeny tůně. Obnovená volná vodní hladina má plochu 15 hektarů.

"Celá revitalizace byla provedena velmi citlivě, nezasahovalo se do některých pobřežních zón, nedotčená zůstala i celá třetina rozlohy rákosin a ostřicových porostů. Přírodní rezervace ovšem pokračuje i za železničními kolejemi, kde už rybník zaniknul a nahradila ho rozsáhlá rákosina přecházející do vlhkých luk. Tento druhově chudý porost se díky odstranění svrchní vrstvy půdy a pravidelnému kosení brzy přemění na pcháčové a ostřicové louky, kde by se mohl rozšířit i vzácný vstavač májový,“ uvedla Němečková Crkvenjaš. Dodala, že v nejvlhčích místech byla vyhloubena také soustava 13 malých tůní a dvě další větší tůně pro obojživelníky a bezobratlé.

Součástí projektu bylo i opatření, které má zabránit ničení ptačích snůšek divokými prasaty. Na tři stávající i dva nové ostrovy byla instalována oplocení z gabionových sítí. Díky vytvořeným otvorům jsou průchodná pro ptáky, ale zabrání predátorům dostat se k hnízdům s vajíčky. Toto opatření je v republice ojedinělé a jeho funkčnost bude sledována a vyhodnocována, řekla Birklenová. Peníze na revitalizaci rybníka kraj získal z evropských fondů. V lokalitě platí zákaz koupání, přikrmování zvířat i trhání rostlin. Návštěvníci by se v ní měli chovat tiše.

