Rezervace Skalní potok v Jeseníkách je větší o sedm hektarů, aktivisté chtějí víc
Podle Víta Slezáka z AOPK evidují odborníci v přírodní rezervaci více než 1200 různých druhů rostlin a živočichů, z toho 175 ohrožených. "Myslím, že tato čísla hovoří za vše. A další stovky druhů by se jistě našly ve skupině hub nebo půdních a vodních živočichů, protože jejich průzkum dosud neproběhl. Nelze rovněž opomenout zdejší unikát - roste tu starý tis červený, který je pravděpodobně posledním původním tisem v lesích CHKO Jeseníky," uvedl Slezák.
Při rozšíření chráněného území zahrnuli ochranáři do rezervace i další jedinečné pralesovité porosty, které se ponechají přírodě. "Její novou součástí je rovněž pás skal, kde bylo kupříkladu zaznamenáno hnízdění čápa černého. Při péči o toto chráněné území je klíčová již více než desetiletá dobrá spolupráce s vlastníkem, tedy Biskupskými lesy," doplnil za agenturu Miroslav Havira.
Podle aktivistů je však rozšíření o sedm hektarů nedostatečné, poukazují na to, že Plán péče o CHKO Jeseníky počítá s rozšířením rezervace o zhruba 16 hektarů. "Plán péče je přitom pro Správu CHKO Jeseníky závazný," uvedl na sociální síti předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík. Podle něj je velká škoda, že správa nezajistila ochranu dalších plánovaných vzácných porostů. Podle ochranářů je však šestnáctihektarová plocha z plánu péče cílem na desetiletí. "Rozšíření o sedm hektarů je konkrétní a právně zajištěný krok směrem k ochraně unikátních porostů a druhů. Čekat na ideální stav by znamenalo nechránit nic - a příroda si počkat nedá. Další fáze rozšíření v horizontu platného plánu péče je předmětem jednání s vlastníkem," uvedli k tomu zástupci Správy CHKO Jeseníky.
Po dohodě s vlastníkem chráněného území se podle ochranářů měnila také západní a jižní hranice rezervace. "Podařilo se najít smysluplné řešení, které zohledňuje charakter porostů přímo v terénu. Do rezervace tak byly zahrnuty cenné staré pralesovité porosty. Byly naopak vyňaty smrkové monokultury na jejích původních okrajích, které jsou typickými hospodářskými lesy," dodal za Biskupské lesy lesní správce Jan Jurdič.
