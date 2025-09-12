https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rim-chce-napodobit-pariz-a-umoznit-koupani-v-rece-tibere
Řím chce napodobit Paříž a umožnit koupání v řece Tibeře

12.9.2025 01:11 (ČTK)
Řím chce, aby v budoucnu bylo možné se koupat v jeho hlavní řece Tibeře. Podle agentur to řekl starosta italského hlavního města Roberto Gualtieri, který by chtěl dosáhnout tohoto cíle do pěti let. Obdobnou cestou se již vydala Paříž, která od letoška rovněž umožnila koupání v Seině.
 
Gualtieri řekl, že římská radnice pracuje s centrální vládou a regionem Lazio na zlepšení stavu řeky. "Do pěti let se budeme moci v Tibeře koupat," uvedl Gualtieri s tím, že se jedná o realistický cíl. Podle něj by náklady na úpravu Tibery měly být nižší než v případě Seiny, protože řeka v Římě je v lepším stavu než Seina před úpravami pro koupání. Agentura Reuters uvádí, že za zlepšení čistoty Seiny do takové míry, aby bylo možné se v ní koupat, francouzské úřady utratily 1,4 miliardy eur (35 miliard korun).

Podle Gualtieriho by už nyní mohlo být možné se koupat v některých obdobích v některých částech Tibery v Římě. Aby to však bylo možné po celém toku řeky v hlavním městě, jsou nutné úpravy ke snížení znečištění. K tomu, že se to podaří, jsou však skeptičtí mnozí lékaři oslovení italskými médii.

Koupat se v Tibeře je v současnosti zakázané, úřady tolerují jen výjimku v podobě tradičního novoročního skoku do řeky u Cavourova mostu v centru města. Některé fotky ukazují, že se Římané koupali v řece ještě v 50. letech, v 60. letech pak začaly platit první oficiální zákazy.

