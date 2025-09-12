Řím chce napodobit Paříž a umožnit koupání v řece Tibeře
12.9.2025 01:11 (ČTK)
Podle Gualtieriho by už nyní mohlo být možné se koupat v některých obdobích v některých částech Tibery v Římě. Aby to však bylo možné po celém toku řeky v hlavním městě, jsou nutné úpravy ke snížení znečištění. K tomu, že se to podaří, jsou však skeptičtí mnozí lékaři oslovení italskými médii.
Koupat se v Tibeře je v současnosti zakázané, úřady tolerují jen výjimku v podobě tradičního novoročního skoku do řeky u Cavourova mostu v centru města. Některé fotky ukazují, že se Římané koupali v řece ještě v 50. letech, v 60. letech pak začaly platit první oficiální zákazy.
