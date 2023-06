Roční průzkum Holáseckých jezer v Brně zmapuje výskyt živočichů a rostlin

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Na Holáseckých jezerech v Brně začne tento týden celoroční zoologický a botanický průzkum, jehož cílem bude zjistit, jací živočichové a rostliny se tam vyskytují. Na základě toho odborníci navrhnou opatření, jak přírodní památku revitalizovat, aniž by to ekosystém poškodilo. ČTK to řekl Vilém Jurek, který má průzkum na starost. Po úpravách, které plánuje město, bude jedno z jezer vhodné ke koupání.

Jezera se nacházejí na ploše přes 12 hektarů na jih od dálnice D1 a na východ od dálnice D2. Celková rozloha i s ochranným pásmem je kolem 35 hektarů. Je to soustava deseti jezer, a to Kašpárkovo, Typfl, Kmuníčkovo, Roučkovo, Ledárenské, Plavecké, Strakovo, Opleta, Lávka a Kocábka. Lokalita je unikátní z hlediska výskytu některých druhů obojživelníků či hnízdiště ptáků.

"Výskyt ptáků je natolik velký a zajímavý, že oblast dlouhodobě sledujeme. Objevuje se tam třeba kvakoš noční nebo potápka malá. Čeká nás ale zcela komplexní průzkum, při kterém budeme zkoumat i migrující ptáky, tah obojživelníků nebo vodní měkkýše. Zaměříme se také na rostliny. Víme, že dřevinná vegetace se tam rozpadá, na což se vážou speciální druhy brouků," popsal Jurek. Odhaduje, že v oblasti žijí stovky živočišných a rostlinných druhů. "Potřebujeme vědět, jaké přesně, abychom vymysleli zmírňující opatření po dobu revitalizace," dodal.

Pro úpravu jezer chce město příští rok vybrat zhotovitele. "V roce 2025 by začal s odbahňováním a úpravou jezer tak, aby zde byla zajištěna přírodní rovnováha. Jedno z jezer se stane vhodným i ke koupáni," řekl náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).

