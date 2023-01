Rolnický fond stanovil podmínky spolufinancování pojištění pro zemědělce

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Státní Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) stanovil pravidla spolufinancování pojištění pro zemědělce proti nepředvídatelným škodám na letošní rok. Podpora bude do 65 procent nákladů na pojištění speciálních plodin a do 50 procent nákladů na pojištění ostatních plodin a hospodářských zvířat. O podporu je možné žádat od Nového roku do konce srpna, uvedl fond.Program Finanční podpora pojištění je určený všem zemědělcům, kteří si sjednali a uhradili pojistné nejméně za 1000 korun na příslušný rok. Pojištění plodin se musí vztahovat na přírodní pohromy, škůdce nebo nepříznivé klimatické jevy. Pojištění hospodářských zvířat se musí vztahovat na ztráty způsobené chorobami zvířat, přírodními pohromami nebo nepříznivými klimatickými jevy. Podporu nelze čerpat na pojištění lesních porostů a lesních školek.

Maximální výše podpory je u speciálních plodin stanovena na 35 až 65 procent prokázaných uhrazených nákladů na pojištění. U ostatních plodin je rozmezí deset až 50 procent. U pojištění hospodářských zvířat je maximální podpora v rozmezí 25 až 50 procent.

Podle předsedy představenstva PGRLF Josefa Kučery patří program Finanční podpora pojištění mezi nejvyhledávanější formy podpory, které fond poskytuje. Loni žádost podalo přes 8200 zemědělců.

PGRLF podporuje zemědělce a podnikatele v lesnictví subvencemi částí úroků z komerčních úvěrů, poskytuje také přímou podporu pojištění či nákupu zemědělské půdy. Úvěry nabízí také sám. Fond je akciovou společností, kterou stoprocentně vlastní stát. Práva jediného akcionáře vykonává právě ministerstvo zemědělství.

