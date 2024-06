Rozhledna Mariánka na Orlickoústecku je kvůli hnilobě ve dřevě mimo provoz

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Obec Horní Čermná na Orlickoústecku zavřela v pondělí rozhlednu Mariánka, mimo provoz je do odvolání. Jedna její dřevěná část uhnívá, odborníci proto doporučili obci, aby atrakci zavřela. Výzkumný a vývojový ústav dřevařský v Praze provedl diagnostiku všech nosných konstrukcí rozhledny, uvedla obec na svém webu."Jedna ze 'stojen' vykazuje vysoké hodnoty vlhkosti značící pokročilý stav hniloby. Detailnější informace budeme mít za cca dva až tři týdny po provedení a vyhodnocení laboratorních zkoušek. Na řešení vzniklé situace pracujeme s projektantem a statikem. Než bude zaručena stoprocentní bezpečnost, bude rozhledna pro veřejnost uzavřena," uvedla obec.

Rozhledna stojí na Mariánské hoře od roku 2014. Věž je ze dřeva a kamene. Vyhlídková plošina je zhruba v 19 metrech. Nahoru turisté chodí po točitém ocelovém schodišti.

Stavba stojí nedaleko poutního kostela. V 19. století tam nejprve vznikla kaplička, později kolem ní kostel a pak také křížová cesta se 14 zastaveními. Turisté tam najdou také odpočívadlo a hřiště.

Místo je evropským rozvodím. Z levého okapu stéká voda do Tiché Orlice a Labe, které ústí do Severního moře. Z pravého okapu míří voda jihovýchodním směrem do Moravské Sázavy, Moravy a Dunaje a vlévá se do Černého moře.

