Rozkvetlé mandloně lákají obyvatele Břeclavska k procházce

Mandloňová stezka v Hustopečích na Břeclavsku láká k procházce. Rozkvetlé květy mandloní nabízející romantické kulisy a poutavé pozadí pro fotografie vydrží jen několik dní, a tak k ní dnes vyrážejí zamilované páry, kamarádi i rodiny s dětmi. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru mohou přijet jen ti z břeclavského okresu, a tak davy jako v předchozích letech na kopci obsypaném narůžovělými květy nejsou.

Mandloně letos vykvetly na přelomu března a dubna. "Termín vykvetení je každý rok jiný v rozmezí zhruba od poloviny března do poloviny dubna. Záleží zkrátka na počasí. Kvůli přísným opatřením je zavřená bohužel rozhledna, nicméně sady jsou otevřené a umožňují procházky. Tradiční Slavnosti mandloní a vína jsme pod názvem Mandlobraní s vínem již začátkem roku přesunuli na srpen, kdy mandloně obsypou dozrávající plody. Pevně věříme, že tento termín klapne," řekla ČTK vedoucí marketingového oddělení hustopečské radnice Jana Hrádková. Slavností se každoročně účastnily tisíce lidí, již loni jejich pořádání koronavirus překazil.

Chybí také Kateřině Kopové, majitelce Hustopečské mandlárny, která má v sadech dva hektary a na konci března tam asi na půl hektaru vysázela mandloňové arboretum s 13 odrůdami. "Pro firmu je to velká škoda a pokles tržeb. Je to i společenská událost. Loni mandloně rozkvetly brzo a jarní mrazíky je zničily, takže jsme nesklidili skoro ani mandli. Bojím se i teď, jak se ochladilo, ale snad to zvládnou," uvedla Kopová. Dodala, že o stromky se starají jako o jakékoliv jiné. V nově vysázeném arboretu má i španělské, italské či chorvatské odrůdy a čeká, jak se ujmou. Všechny by měly dozrávat v září či říjnu.

