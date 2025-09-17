https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rsd-nepocita-s-sestikilometrovym-tunelem-na-pripravovane-silnici-i-35-v-turnove
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
ŘSD nepočítá s šestikilometrovým tunelem na připravované silnici I/35 v Turnově

17.9.2025 13:10 | TURNOV (ČTK)
Požadavek na prověření varianty tunelu schválili turnovští zastupitelé v červnu.
Foto | VitVit / Wikimedia Commons
Ředitelství silnic a dálnic ČR nepočítá s vybudováním šestikilometrového tunelu na připravované silnici I/35 u Turnova na Semilsku. Prověření možnosti vybudovat tunel, kterým by plánovaná přeložka silnice I/35 přes město vedla, žádala tamní radnice. Zadání a financování studie, která by možnost takového řešení prověřila, ale nepodpořilo ani ministerstvo dopravy, informovala mluvčí ředitelství Kamila Zahálková.
 
Požadavek na prověření varianty tunelu schválili turnovští zastupitelé v červnu, chtěli, aby ŘSD prověřilo, zda lze vybudovat kombinací hloubení a ražby tunel v úseku od Ohrazenic po Valdštejnsko. Podle starosty Tomáše Hockeho (Nezávislý blok) by vybudování takového tunelu vyřešilo většinu námitek, které mají obyvatelé Turnova ke stavbě silnice. O zadání studie jednali zástupci města, Libereckého kraje i spolků počátkem září na ministerstvu dopravy.

"Zadání a financování studie na jednání schválené nebylo, výsledkem je však závazek vypořádat všechny relevantní připomínky veřejnosti, města Turnov a dalších subjektů a v maximální možné míře je, v souladu s platnou legislativou, zapracovat do vznikajícího projektu," uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

"Při přípravě silnice I/35 mezi Turnovem a Úlibicemi klademe velký důraz na minimalizaci dopadů na životní prostředí i na kvalitu života obyvatel v dotčených obcích," doplnil ředitel Správy Liberec ŘSD Jan Wohlmuth. ŘSD podle něj prověřuje možnost prodloužení tunelu v Ohrazenicích nebo vybudování ochranného valu, který by eliminoval dopad hluku z dopravy směrem k obytným domům. "V Přepeřích prověříme možnost vést hlavní trasu v zářezu místo v náspu a možnosti efektivního odclonění bytových domů," dodal.

Silnice I/35 dnes mezi Turnovem a Jičínem vede přes 11 obcí, o trase a podobě přeložky, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. Plánovaná trasa je dlouhá 35 kilometrů a součástí je přivaděč směrem na Semily. Od Ohrazenic u Turnova po Žernov bude silnice čtyřproudá, dál na Jičín bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Podle odhadů přijde stavba na 24 miliard korun bez DPH, začít stavět by se mělo v letech 2028 až 2033.

Stavba rozdělená do čtyř úseků počítá s více než kilometrem tunelů. Záměr má vydané souhlasné stanovisko EIA, koalice spolků SOS Český ráj ale považuje posudek vlivu na životní prostředí (EIA) za nekvalitní a účelový a žádá jeho zrušení. Odpůrci stavby se obávají, že silnice cennou krajinu Českého ráje nenávratně poškodí. Podle Wohlmutha ale ŘSD hledá řešení, které co nejméně zasáhne do krajiny i života lidí, do přípravy se zapojil krajinný architekt a také odborníci z České geologické služby.

