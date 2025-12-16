Weber: Brusel zmírní zákaz, některé spalovací motory zůstanou i po roce 2035
Cílem kompromisu bylo snížit emise skleníkových plynů, a bojovat tak proti klimatickým změnám. Součástí dohody nicméně byla i klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i ekonomické dopady.
Po silném tlaku od některých zemí, které patří k největším výrobcům aut v regionu, se nakonec komise rozhodla přesunout revizi předpisu už na konec letošního roku. Uspíšení žádalo několik členských států, včetně Německa, České republiky nebo Slovenska.
Debaty o možné reformě předpisu se odehrávaly uvnitř komise několik posledních týdnů a podle informací ČTK byly velmi dlouhé a bouřlivé. Své oficiální rozhodnutí EK zveřejní dnes odpoledne, podle všeho ale oznámí právě prolomení zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Určitá nová auta se spalovacími motory tak bude možné i po tomto datu nadále vyrábět, půjde ale nejspíš jen o plug-in hybridy či vozy na syntetická paliva. Dalšími detaily se členové EK ještě zabývají na svém dnešním zasedání.
Tereza Šupová
