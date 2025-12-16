https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/weber-brusel-zmirni-zakaz-nektere-spalovaci-motory-zustanou-i-po-roce-2035
Weber: Brusel zmírní zákaz, některé spalovací motory zůstanou i po roce 2035

16.12.2025 10:47 | ŠTRASBURK (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Evropská komise (EK) zmírní plán zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO2) u nových automobilů do deseti let snížily o 90 procent, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno. Určitá nová auta se spalovacími motory se tak budou moci i nadále prodávat. Řekl to dnes předseda Evropské lidové strany (EPP) Manfred Weber. EPP je nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu. Evropská komise by měla svůj balík podpory pro automobilky zveřejnit dnes odpoledne po jednání ve Štrasburku.
 
Evropská komise už v roce 2021 navrhla, aby se do roku 2035 emise CO2 u nových automobilů snížily o 100 procent. Požadavek znamenal, že od roku 2035 by skončil prodej nových osobních a lehkých užitkových aut se spalovacími motory. Opatření se ale má týkat jen nových vozů, lidé by tedy nadále měli mít možnost používat starší vozidla se spalovacími motory i si taková auta na trhu s ojetinami dál kupovat.

Cílem kompromisu bylo snížit emise skleníkových plynů, a bojovat tak proti klimatickým změnám. Součástí dohody nicméně byla i klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i ekonomické dopady.

Po silném tlaku od některých zemí, které patří k největším výrobcům aut v regionu, se nakonec komise rozhodla přesunout revizi předpisu už na konec letošního roku. Uspíšení žádalo několik členských států, včetně Německa, České republiky nebo Slovenska.

Debaty o možné reformě předpisu se odehrávaly uvnitř komise několik posledních týdnů a podle informací ČTK byly velmi dlouhé a bouřlivé. Své oficiální rozhodnutí EK zveřejní dnes odpoledne, podle všeho ale oznámí právě prolomení zákazu prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Určitá nová auta se spalovacími motory tak bude možné i po tomto datu nadále vyrábět, půjde ale nejspíš jen o plug-in hybridy či vozy na syntetická paliva. Dalšími detaily se členové EK ještě zabývají na svém dnešním zasedání.

Tereza Šupová

