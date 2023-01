Ruská železnice je důležitá pro dovoz strategických kovů do EU, píše Bloomberg

Břetislav Machaček 30.1.2023 16:38

Když je to pro zbrojní průmysl, tak jdou stranou i ty sankce. Jen se

to zobchoduje přes prostředníky a zaplatí oklikou. Tak se to dělalo už

za druhé světové války, když Německo nakupovalo z USA přes Španělsko

a přes Švýcarsko to platilo ukradeným zlatem. Přímý obchod to nebyl

stejně jako nyní, když jsou v ruských raketách a dronech součástky z

USA a jiných zemí "dodržujícími" sankce. Hlupák je dodržuje, kšeftman

obchází a bohatne na tom, že hlupák nevyrábí kvůli dodržování sankcí.

Prostě kšeft je kšeft i kdyby se mělo kšeftovat se samotným ďáblem.



