Ruské město zavedlo kvůli toulkám medvědů v ulicích noční hlídky

Úřady ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij zavedly noční hlídky, které mají čelit rostoucímu počtu medvědů, toulajících se v ulicích tohoto správního střediska Kamčatského kraje na ruském Dálném východě. Uvedl to server The Moscow Times s odvoláním na radnici."Naše město ještě nikdy nečelilo živelnému přílivu medvědů. Je to situace, která rozdělila postoje obyvatel města. Část si přeje zachovat medvědí populaci, na kterou je Kamčatka pyšná, druhá část vyzývá k likvidaci potenciálně nebezpečných šelem. V jednom se shodují všichni: je důležité zajistit bezpečnost obyvatel města, kterému se poštěstilo sousedit s divočinou," uvedl starosta Jevgenij Beljajev po setkání se členy jedné hlídky, vybavené i dronem s infrakamerou, schopnou odhalit šelmu v temnotách.

Takových hlídek je v současnosti sedm a každá z nich střeží svou čtvrť. Ve městě už od pátku platí stav zvýšené pohotovosti a denně se schází krizový štáb. Lovci o každém jednotlivém případu rozhodují samostatně, mnohdy se totiž podaří medvěda zahnat zpět do lesa. Střílejí až v případě, že se zvíře chová agresivně, dodal starosta, vyzval obyvatele k maximální ostražitosti a doporučil po soumraku raději nevycházet na ulice poblíž lesa.

V této sezoně lidé podle krajské správy nahlásili více než 450 střetů s medvědy. Jen v uplynulém týdnu lovci zabili tři desítky medvědů. Na druhé straně byl letos hlášen jediný smrtelný útok medvěda na člověka: na jihu poloostrova přišel o život osmatřicetiletý rybář, kterého napadla medvědice se dvěma mláďaty. Lovci pak zastřelili medvědici a jedno medvídě, druhé uteklo do lesa, napsala agentura Interfax.

Kamčatka je domovem asi 24 500 medvědů. A necelých 300 000 lidí, z nichž více než polovina žije v krajské metropoli.

