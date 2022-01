RWE: Německo v budoucnosti zůstane dovozcem energie

Pavel Hanzl 18.1.2022 09:42 Reaguje na Karel Zvářal

Bohužel, to protijaderné cítění je v Německu staré desítky let, po Černobylu se to rozjelo dost ve velkým a Fukušima to dorazila. Taky řeči soudruha Putina, že má v dostřelu svých raket z Kaliningradu prakticky všechny jaderné elektrárny v Německu.

A to se potkalo s bojem proti sodovkáči už v době, kdy bylo o jádru rozhodnuto. Takže se nedivím, že s tím má Němčour problémy.

