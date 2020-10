Rybáři odvezli z nádrže na Mostecku na 1800 kg uhynulých ryb

Zdroj | ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s., SEVEROČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ Česká inspekce životního prostředí odebrala minulý týden vzorky vody, výsledky budou známé za několik dní. Místo se nachází na území staré německé štoly. "Lze předpokládat, že tam třeba zahořelo uhlí, vytvořila se kaverna a následně se do toho propadlo dno," uvedl Skalský.

Rybáři odvezli z nádrže Farského u Horního Jiřetína na Mostecku 1800 kilogramů uhynulých ryb. Několik stovek ryb se podařilo zachránit. ČTK to řekl Jan Skalský, mluvčí Českého rybářského svazu, Severočeského územního svazu. Příčiny úhynu určí výsledky rozborů vzorků vody. V nádrži se minulý týden zřejmě propadlo dno do bývalé podzemní šachty po těžbě uhlí.

Škodu rybáři zatím nevyčíslili. "Dneska se odvážel kontejner ryb do kafilérie. Bylo mezi nimi mnoho trofejních candátů, sumců. Spousta ryb ještě vyplave na hladinu. Lze předpokládat, že stovky kilogramů ryb bude ještě nutné sebrat," uvedl Skalský.

Několik stovek ryb se podařilo zachránit. "Byly to především mladší ryby, bohužel ty trofejní jsou pryč, citová škoda pro rybáře je nevyčíslitelná," poznamenal Skalský.

Česká inspekce životního prostředí odebrala minulý týden vzorky vody, výsledky budou známé za několik dní. Místo se nachází na území staré německé štoly. "Lze předpokládat, že tam třeba zahořelo uhlí, vytvořila se kaverna a následně se do toho propadlo dno," uvedl Skalský. Odpovědnost za škodu tak podle něj neponese nikdo ze současných ani minulých členů svazu.

Podle výsledků testů rybáři posoudí, co s nádrží dál. "V nejbližší době nejspíš nebude možné tu obnovit rybolov," uvedl Skalský. Zachráněné ryby převezli rybáři do sádek místní organizace Most a následně budou přemístěny do revírů.

