Rybáři se připravují na výlov přehrady v Liberci, vodní dílo čeká rekonstrukce

Rybáři se připravují na výlov přehrady Harcov v Liberci. Vodní dílo čeká rekonstrukce, která bez DPH přijde na 388 milionů korun. Poprvé za svou 120letou historii bude přehrada zcela vypuštěná, odlovit proto musí rybáři veškeré ryby. Do Liberce se kvůli tomu sjedou desítky rybářů z celých severních Čech, řekl ČTK mluvčí severočeského územního svazu rybářů Jan Skalský. Vylovené ryby nebudou na prodej, rybáři je rozvezou do jiných nádrží v oblasti.

Výlov bude podle Skalského velmi náročný. "Je otázka, jak to bude vypadat, až to ještě povypustíme, podle potápěčů je tam několik metrů bahna. My do toho bahna samozřejmě nemůžeme poslat lidi, budeme muset použít lodičky, lana, sítě. Naštěstí ta přehrada není tak velká. Není tam ani žádný sjezd ke dnu nádrže, takže i veškerou rybu, kterou se podaří chytit v nádrži, budeme muset ve vaničkách ručně vyvážet ven," doplnil Skalský.

Rybáři podle něj ani nevědí, kolik ryb v přehradě je. "My jsme poslední tři čtyři roky omezili distribuci ryb do toho revíru, protože jsme věděli, že se bude nádrž vypouštět a ten výlov bude velice náročný," řekl mluvčí rybářů. Podobná nádrž může podle něj velice překvapit. "Mnohdy se až při výlovech zjistí, kolik ryb v nádrži je a v jakých velikostech," poznamenal. Rybáři podle něj čekají hlavně velké kusy - kapry, candáty, okouny, sumce a další ryby.

Výlov je naplánovaný na dva dny, rybáři by ho ale rádi ukončili ještě v sobotu. "My doufáme, že tam ryb bude co nejméně. I pro nás je důležité, když to lovíme, aby to bylo co nejrychleji, aby ryby byly co nejméně ve stresu a nezůstávaly v blátě, i to je pro kondici té ryby velice důležité," dodal Skalský. Rybáři proto také apelují na případné návštěvníky, aby neblokovali auty přístupové cesty k přehradě, kudy budou rybáři ryby odvážet.

Přehrada Harcov je součástí soustavy retenčních nádrží, které postavili v podhůří Jizerských hor v letech 1902 až 1911. Pět přehrad v Liberci na Harcovském potoce, v Bedřichově na Černé Nise, ve Fojtce na Fojtském potoce, v Mlýnici na Albrechtickém potoce a v Jablonci na Mšenském potoce bylo postaveno podle projektu německého architekta Otto Intzeho. Důvodem jejich výstavby byla ochrana před povodněmi, které oblast na konci 19. století pravidelně postihovaly.

Přehrada Harcov je kulturní památkou, vypouštění začalo 19. září. Povodí Labe připravuje opravu a odbahnění nádrže, na které přispěla Evropská unie. Opravovat se bude prosakující zděná hráz, ze dna nádrže plánují odtěžit 26.000 metrů krychlových nánosů bahna, zmizí i nefunkční železobetonové konstrukce. Zároveň dělníci opraví 743 metrů pravobřežní zdi vedoucí od hlavní hráze k penzionu Bílý Mlýn. Bez vody bude přehrada až do léta 2025. Po skončení oprav bude nádrž schopna lépe chránit Liberec před velkou vodou.

