Rybáři v Plzeňském kraji vysazovali do řek malé úhoře, dostali jich 60 kilogramů

Rybáři v Plzeňském kraji dnes vysazovali do řek zhruba osmicentimetrové úhoře. Dostali jich z Francie 60 kilogramů, asi 180 000 kusů. Ryby putovaly do povolených revírů na řekách Mže, Úhlava, Úslava, Radbuza a Berounka. S dotací Evropské unie je tam vysadily místní organizace západočeského Českého rybářského svazu (ČRS), pověřené hospodařením na revírech, řekl ČTK hospodář ČRS v Plzni Petr Dimitrov.

"Jde o úhoře říční, vytírají se v Sargasovém moři, jsou staří jeden až tři roky. Úhoříci půjdou na revíry na řekách Mže, Úhlava, Úslava, Radbuza a Berounka, jenom do řek a od přehrady po proudu," řekl Dimitrov. Třeba na revír Radbuza pod Borskou přehradou v Plzni jich rybáři dostali 9000. "Měli by přežít, ale návratnost je velmi malá," doplnil hospodář ČRS. Ročně uloví členové v západočeském územním svazu zhruba 2000 úhořů.

"Většina úhořů, když dosáhne dospělosti, tak se snaží většinou v září nebo říjnu migrovat zpět do moře, aby se tam mohli vytřít. Ale bohužel je většinou zahubí turbíny malých vodních elektráren," řekl. Místa vysazování rybáři každý rok střídají, dávají si pozor i na výskyt dravých ryb a nesmí tam být podle jednatele ČRS Martina Bílého žádné migrační bariéry jako elektrárny, jezy a přehrady.

ČRS vysazuje úhoře pravidelně desítky let, v posledních letech k tomu využívá dotace z EU, které rozděluje ministerstvo zemědělství. Kilogram úhořů stojí okolo 11 000 Kč. Do regionu by měla letos ještě přijít jedna várka dotovaného úhoře z Holandska vykrmeného do velikosti kolem 20 centimetrů a půjde do stejných revírů. "Nesmí se vysadit jinam. Kontroly se dnes také jely podívat, kam je vysadíme," řekl předseda ČRS Jan Štípek.

Západočeský ČRS kupuje vykrmené úhoře i ze svého a tyto ryby míří do oblastí, kde se s dotací nemůžou vysazovat, jako jsou propadliny a rybníky v Karlovarském i Plzeňském kraji. Za rok za ně svaz vydá až 550 000 Kč.

Úhoř se vytírá jen v moři a následně migruje do ústí velkých řek, kde je loví specializované firmy, které je prodávají zpátky do Evropy. ČR je trvale odkázána na dovoz úhořů, přirozenou cestou se do země nedostanou. "Produkční rybáři dnes úhoře nevysazují vůbec. Vysazuje je jenom svaz," řekl.

Podle Dimitrova budou mít úhoři na podzim délku asi 38 centimetrů. "Pro rybáře je to atraktivní druh ryby," řekl.

