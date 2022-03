Rybáři ze Svratky v Brně vylovili přes tunu ryb, řeka je ale plná odpadu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Christa Rohrbach / Flickr.com V řece podle očekávání byly především reofilní druhy, tedy o ryby, které preferují pobyt v proudu, například parmy, ostroretky či tloušti.

Rybáři v Brně za víkend vylovili ryby z tříkilometrového úseku řeky Svratky mezi Štýřickým nábřežím a Riviérou. Důvodem je stavba protipovodňových opatření spojená s úpravou koryta a budováním náplavky, kvůli stavebním pracím by mohly ryby uhynout. Ryb bylo asi 12 metráků, rybáři je vypustili dál po proudu. ČTK to řekl Jan Grmela z Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity. V řece bylo spoustu odpadu.

Asi dvacítka rybářů v řece a desítka asistujících na břehu začala ryby odlovovat v sobotu od 9:00, končilo se v 17:00. Včera začali ve stejnou dobu, končili kolem 15:00. "V sobotu jsme udělali podle plánu polovinu úseku, dnes to šlo o poznání rychleji, jak jsme byli sehraní," uvedl v neděli Grmela. V řece podle očekávání byly především reofilní druhy, tedy o ryby, které preferují pobyt v proudu, například parmy, ostroretky či tloušti. Ale objevili se i candáti, okouni, plotice či cejn a doprovodné druhy jako hrouzek. Neodlovili podle Grmely žádný druh, který by řece neměl co dělat, nebo který by byl pro rybáře nějakým překvapením. "Snažili jsme se odlovit všechno, někde ale byla hloubka, nemohli jsme do ní jít, nějaké kusy nám tedy zřejmě unikly. To už se nedá nic dělat," uvedl Grmela.

Rybáře ale překvapilo něco jiného. "V řece byl nespočet dopravních značek, pneumatik, spousta jízdních kol, nákupní vozíky, mobilní telefony. Ta řeka v tomto ohledu vypadá žalostně. Je to de facto černá skládka," uvedl Grmela. Doplnil, že rybáři neměli kapacity, aby odpad z řeky odstranili.

Vylovené ryby odvezli asi dva kilometry po proudu, odkud se nemohou vrátit zpět, a to kvůli migrační bariéře. "Hlavním cílem bylo odlovit ryby, aby nedošlo v průběhu stavby k havarijnímu úhynu a současně odlovit generační ryby před výtěrem tak, aby v době stavebních prací nebyl v řece letošní potěr," popsal Grmela. Doplnil, že až bude po stavbě, migrační bariéra se odstraní a ryby se budou moci vrátit zpět.

Brno začalo stavět protipovodňové stavby okolo Svratky začátkem letošního roku. Cílem je ochránit město před stoletou vodou a zároveň zpřístupnit řeku pro odpočinek a rekreaci. Nové koryto bude mnohem přírodnější a přirozenější. Úpravy za víc než miliardu korun navrhl tým architekta Ivana Rullera.

