Rychnov nad Kněžnou schválil obnovu Ivanského jezera

3.5.2026 12:02 | RYCHNOV NAD KNĚŽNOU (ČTK)
Zastupitelé Rychnova nad Kněžnou schválili smlouvu o spolupráci při obnově Ivanského jezera za odhadovaných 100 milionů korun se státním podnikem Povodí Labe, který bude investorem stavby. Město a Povodí Labe by se na obnově měly podílet shodně 14 procenty z celkových nákladů, 70 procent by měla činit dotace ministerstva zemědělství a Královéhradecký kraj by měl přispět dvěma procenty. ČTK to řekl starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov). Oprava vodního díla, kterému hrozil zánik, by mohla začít v roce 2027.
 
"Smlouva o spolupráci v praxi znamená, že město se bude spolupodílet na financování obnovy Ivanského jezera. Tím jsme se k tomu zavázali," řekl ČTK Skořepa.

Mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec ČTK řekl, že smlouvu o společném financování státní podnik potvrdí, jakmile ji k podpisu obdrží, což lze předpokládat v příštích dnech. Povodí Labe podle něj podá žádost o dotaci na ministerstvo v květnu. "Výběrové řízení by mohlo Povodí Labe vyhlásit v druhé polovině letošního roku nebo na začátku roku 2027," řekl ČTK Prokopec. Stavba by podle Povodí Labe měla začít v roce 2027 a trvat tři roky.

U přípravy obnovy Ivanského jezera je hotová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby, projektová dokumentace, povolení na těžbu sedimentů nebo stavební povolení na demolici hráze. Investice by měla zahrnovat nejen rekonstrukci jezera, ale i stavbu hráze nové.

Město koncem února založilo Fond na obnovu Ivanského jezera, vodního díla z počátku 20. století. Vedení města do něj chce vložit zhruba 20 milionů korun z přebytku hospodaření za rok za 2025. Celkový přebytek hospodaření je okolo 30 milionů korun. "Částka, kterou chceme do fondu vložit, by za nás měla bohatě stačit," řekl ČTK Skořepa.

Záměr rekonstrukce vodního díla dříve podpořilo ministerstvo zemědělství i Královéhradecký kraj, obě instituce peníze na obnovu jezera přislíbily.

Záměr na zrušení jezera na Javornickém potoku v přírodním parku Les Včelný zvedl v Rychnově nad Kněžnou vlnu emocí. Petici na podporu zachování jezera podepsalo přes 4300 lidí. Podle autorů petice jde o oblíbené výletní místo obyvatel Rychnova nad Kněžnou a okolí, po generace slouží také jako rekreační zóna. Ekologové prosazovali přeměnu jezera na mokřad, tedy zánik vodního díla.

Vodní dílo vybudovala v letech 1905 až 1907 na Javornickém potoku firma Lorenc a Dědek ze Solnice za účelem zadržení protipovodňové vlny. Po úpravě řeky Kněžny v zastavěné části města v roce 1937 ztratila ochranná funkce nádrže Ivanského jezera na významu. Vodní dílo je sice provozuschopné, ale má řadu provozních poruch. Nesplňuje současné požadavky na zachytávání povodní, uvedli zástupci Povodí Labe.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
