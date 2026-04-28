Konvalinkův jez s balvanitým skluzem a migračním systémem získal ocenění za citlivé zasazení do prostředí
Skluzová plocha jezu je tvořena tunovými kameny uloženými na výšku těsně vedle sebe. Pro období nízkých průtoků jsou zde podle Povodí Moravy dvě migrační trasy, s přirozeným rybochodem a provzdušněným vodním proudem. Za vyšších vodních stavů je takto stavěný skluz migračně prostupný v celé šíři toku.
Délka vytvořeného migračně prostupného úseku řeky Jihlavy je 4,5 km, a to pro všechny vodní živočichy. Celkem se zde vyskytuje dvacet tři druhů ryb, uvádí Povodí Moravy.
„Realizace projektu přinesla zajištění vyšší stability hydrologických poměrů v dané lokalitě, podpořila biodiverzitu a zároveň zvýšila bezpečnost vodního díla při průchodu povodňových průtoků,“ dodává generální ředitel Povodí Moravy David Fína.
Přestavba Konvalinkova jezu probíhala od října 2024 do června 2025 a vyžádala si finanční náklady ve výši 17,8 milionů korun. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU v rámci „Adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu“.
Soutěž Vodohospodářská stavba roku vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR.
