Lesy ČR upravily úsek potoka Hruškovice na Hodonínsku. Vzniklo tu šest tůní Obrazem
Státní podnik rozvolnil trasu kdysi uměle napřímeného koryta toku a zvýšil jeho dno, takže se teď voda snáze rozlévá do okolní nivy. To je pro krajinu obvykle strádající suchem zásadní.
"Díky trvalému zvýšení dna zůstává v krajině více vody, což ovlivní i hladinu podzemní vody v okolí," uvedl vedoucí Správy toků pro povodí Dyje z Lesů ČR Pavel Hopjan. Vzniklo také šest tůní a na březích roste přes 70 nově vysazených stromů, například dubů letních.
Jde o další opatření v dlouhodobém programu podniku Vracíme vodu lesu, který má vrátit vodní prvky do lesní krajiny a pomoci tak lesům adaptovat se na změny klimatu, uvedla mluvčí podniku Eva Jouklová. Investice stála 5,6 milionu korun. Projekt spolufinancovala dotace z Evropské unie.
Loni podnik ve stejném programu na jihu Moravy například v údolí potoka Pohora nedaleko Boskovic na Blanensku za 12,5 milionu korun vybudoval dvě vodní nádrže a deset tůní. Podnik v minulosti v tomto projektu už vytvořil rybníky a nádrže i v jiných místech republiky. Lesy ČR jsou správcem přibližně třetiny drobných vodních toků v Česku. Jde o více než 38 000 kilometrů říček, bystřin a potoků.
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