S hašením lesních požárů v ČR mají letos případně pomoci dva pronajaté vrtulníky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ministerstvo zemědělství vypíše tendr na pronájem dvou vrtulníků. Budou připraveny k zásahu u lesního požáru kdekoli v České republice, řekl dnes v Hřensku ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Příští rok už by chtěl stát koupit vlastní techniku.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministerstvo zemědělství vypíše tendr na pronájem dvou vrtulníků. Budou připraveny k zásahu u lesního požáru kdekoli v České republice, řekl dnes v Hřensku ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Příští rok už by chtěl stát koupit vlastní techniku.Pronájem letecké techniky je jedním z opatření po loňském požáru v národním parku České Švýcarsko, které dnes Hladík navštívil. Požár se rozšířil na plochu o rozloze 1060 hektarů a byl nejrozsáhlejším lesním požárem v ČR. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Obyvatelé několika obcí se museli evakuovat, v osadě Mezná shořely tři domy.

"Na letošní sezonu si pronajme (vrtulníky) ministerstvo zemědělství za kofinancování ministerstva životního prostředí a také prostředků Evropské unie," řekl ministr Hladík. Podle něj je dlouhodobou vizí Hasičského záchranného sboru ČR pořídit vlastní techniku. "Jakým způsobem to bude zrealizováno, to je otázkou diskuse. Zda to už bude k dispozici pro příští sezonu, to teď nevíme vzhledem k dostupnosti té techniky jako takové," doplnil Hladík. Pokud by technika k dispozici nebyla, vrtulníky by si ministerstvo zemědělství pronajalo znovu, případně by prodloužilo smlouvu.

Vrtulníky by měly mít minimální kapacitu 3000 litrů. Hladík uvedl, že tendr bude celoevropský, dodavatel nemusí být z České republiky.

reklama