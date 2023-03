S odchovem orlosupa bradatého z ostravské zoo pomáhá zahrada v Liberci

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Mládě vzácného orlosupa bradatého, které se vylíhlo v ostravské zoologické zahradě, odchová náhradní rodičovský pár ze Zoo Liberec. Několikadenní mládě dravce už bylo do zahrady převezeno. Nejde o jediné mládě, které v orlosupi v liberecké zoo adoptovali, druhý pár se stará o mládě, které se vylíhlo v rakouském Haringsee, sdělila ČTK mluvčí Zoologické zahrady Liberec Barbara Tesařová."Bezplatný přesun zvířat mezi zoologickými zahradami je vcelku běžná věc. Většinou se jedná o dospělé nebo dospívající jedince, kteří se dál zapojují do chovných skupin nebo vytvářejí nové chovné páry. Tentokrát se však jednalo o přesun několikadenního mláděte vzácného dravce ze Zoo Ostrava, které bylo v partnerské Zoo Liberec podloženo náhradním pěstounům," uvedla mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

Připomněla, že vejce snesly oba páry orlosupů bradatých, které chová ostravská zoo. První vylíhlé mládě ale patřilo mladšímu a méně zkušenému páru, u něhož nebylo jisté, že svého potomka v pořádku odchová. "Vzhledem k nejistotě odchovu mláděte jsme po konzultaci s koordinátorem Evropského ex situ programu mládě podložili na hnízdo staršímu a velmi zkušenému páru. Tento pár už odchoval několik vlastních mláďat a má rovněž zkušenosti s odchovem adoptivních mláďat,“ uvedla zooložka Adéla Obračajová. Dodala, že oba rodiče mládě přijali a začali o něj okamžitě pečovat.

Po vylíhnutí druhého mláděte, které bylo potomkem zkušenějšího páru orlosupů, ale zoo musela řešit, kam mládě umístí. "Protože starší pár už odchovává mládě mladšího páru, bylo nutné najít náhradní rodičovský pár. To se podařilo v Zoo Liberec, kam bylo mládě převezeno," řekla Obračajová. V případě úspěšného odchovu budou obě mláďata vypuštěna do volné přírody. Zoo Ostrava je zapojena do mezinárodního repatriačního projektu zaměřeného na návrat orlosupa bradatého do Alp. Od roku 2009, odkdy se zoo projektu účastní, se v Ostravě vylíhlo 17 mláďat.

Liberecká zahrada, stejně jako ta ostravská, chová dva páry orlosupů bradatých a oba mají s péčí o mláďata zkušenosti. "Náš starý, více než třicetiletý pár úspěšně přivedl na svět již 18 potomků. Z důvodu vysokého věku se mu ale v posledních čtyřech letech mláďata již nelíhnou. Vzhledem k bohatým zkušenostem je ale ideálním kandidátem na pěstounskou péči pro jiná orlosupí mláďata. Jako například pro to ostravské, o které se již téměř týden vzorně stará, zahřívá ho a pravidelně krmí," doplnil liberecký zoolog Jan Hanel.

V letošním roce své mládě neodchoval ani liberecký mladý pár. "Desetiletá samice sice snesla jedno oplozené vejce, ale zárodek se bohužel v raném stadiu inkubace přestal vyvíjet," řekl Hanel. Proto i tento samec se samicí byli následně nabídnuti jako další náhradní rodičovský pár, teď se už týden starají o malého orlosupa z Rakouska. "Byli jsme trochu nervózní, jak adopce dopadne a zda mládě přijmou. Přeci jen ještě nejsou tak zkušení, i když dosud úspěšně odchovali dva jedince. Naštěstí oba ptáci zareagovali jako zběhlí pěstouni," dodal zoolog.

Pokud se vše podaří a mláďata úspěšně dorostou do věku 100 dní, budou s velkou pravděpodobností vypuštěna do přírody. "Zásadní podmínkou pro vysazení do přírody je přirozený odchov mláděte, tedy odchov rodiči, případně náhradními pěstouny téhož druhu, a minimální zásah ze strany člověka. Proto je také velmi důležitá úzká spolupráce mezi jednotlivými zoo," dodala Nováková.

