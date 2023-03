S péčí o trávníky ve vybraných parcích v Brně i letos pomáhají dva koně

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | George Chernilevsky / George Chernilevsky / Wikimeda Commons

S péčí o trávníky ve vybraných městských parcích v Brně i letos pomáhají dva valaši - Jasánek a Nanuk. Tažením prořezávají trávníky, aby byly po zimě provzdušněné, a zlikvidovaly se tak travní plísně a mechy. Jde o ekologický způsob péče o trávu, navíc je i atraktivní pro návštěvníky parku, řekl ČTK majitel koní Oskar Sněhota z Žarošic na Hodonínsku, odkud koníci do Brna přijíždějí.

Devětapadesátiletý Sněhota do několika brněnských parků v péči Veřejné zeleně města Brna jezdí takto pečovat o trávníky přes deset let. "Tradičně začínáme v Lužánkách, ty jsou největší. Jde asi o 20 hektarů, ale za dnešek bychom to měli zvládnout," uvedl muž. Letos poprvé zkouší nové provzdušňovací zařízení, které vyrobili a které vypadá jako brána. "Mělo by to být efektivnější, více to pročechrá půdu," vysvětlil. Doplnil, že ale záleží na počasí a stačí, aby o něco více mrholilo a zařízení se začne zalepovat blátem. To pak práce raději přeruší.

Koníci jsou podle něj v parku atrakcí pro veřejnost, především pro děti. "Dnes se tu u nás zastavily už dvě školky, maminek s kočárky je tu taky plno. Vždy kočárek nasměrují na koně, aby i dítě vidělo. Pravidelně se také někdo ptá, jestli si koně může pohladit," pousmál se Sněhota.

Přes deset let do Brna přijíždí s valachem Jasánkem, který letos oslaví patnáctiny. Spolu s Jasánkem pracuje Nanuk, kterému ve čtvrtek bude osm. Před Nanukem Jasánkovi pomáhal valach Nil, před ním ještě jiný kůň. "S koňmi je údržba trávníků určitě rozhodně ekologičtější. Traktůrky dělají hluk, dýmí, to do parku nepatří," míní Sněhota.

Ve čtvrtek mají v plánu udělat Tyršův sad a také park na Špilberku. "Tyršův sad je malý, ten je hned hotový. Špilberk sice není velký, ale je členitý a navíc se musí jezdit po vrstevnicích. To dá práce víc," dodal Sněhota.

