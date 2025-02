S Trumpem je nutné nadále jednat o změnách klimatu, řekl předseda COP30

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | palinchak / palinchak / Depositphotos

Se Spojenými státy je nutné dál jednat o změnách klimatu, i když odstoupily od pařížské dohody. V rozhovoru, který zveřejnila agentura AFP, to řekl brazilský diplomat André Corrêa do Lago. Ten má letos předsedat klimatické konferenci OSN COP30, která se uskuteční v Brazílii. Státy zároveň vyzval, aby předložily své plány na redukci emisí do roku 2035."Je tu mnoho způsobů pro dialog s americkou vládou. O změnách klimatu se jedná i při jiných příležitostech, například (při summitech velkých světových ekonomik) G20," uvedl brazilský diplomat.

Krátce po nástupu do úřadu letos v lednu Trump nařídil odstoupit od pařížské dohody, ve které se země zavázaly udržet úroveň oteplování do dvou stupňů, či lépe do 1,5 stupně, ve srovnání s předprůmyslovou érou. Odstoupení od dohody by mělo začít platit na začátku příštího roku.

Státy by podle brazilského diplomata měly představit ambicióznější cíle pro snížení emisí do roku 2035. Národní plány na redukcí skleníkových plynů někteří velcí znečišťovatelé, například Čína, stále nepředstavili.

"Někdy tu jsou mimořádné okolnosti, jako v případě Evropské unie, kde se měnila komise," uvedl Corrêa do Lago. Spojené státy svůj aktualizovaný plán předložily v prosinci, krátce před koncem mandátu prezidenta Joea Bidena. Washington se v něm zavázal, že do roku 2035 sníží emise o 66 procent ve srovnáním s rokem 2005, dříve to bylo o 61 procent.

Dalšími důležitými otázkami budou podle diplomata kompenzace a pomoc pro chudší země či ochrana amazonského pralesa. Konferenci, která se uskuteční v listopadu, se Brazílie rozhodla pořádat ve městě Belém v amazonské oblasti, aby právě na problematiku odlesňování silně upozornila.

