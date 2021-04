Safari Park Dvůr Králové dostal od 70 000 dárců 31 milionů korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Markéta Grúňová / Markéta Grúňová / Safari park Dvůr Králové Vlna solidarity lidí se zoo se zvedla na konci března, kdy zoologické zahrady v Česku upozornily na to, že jim kvůli uzávěrám hrozí existenční problémy.

Safari Park Dvůr Králové nad Labem dostal od dárců od konce března 31 milionů korun. Příspěvek mu v jeho epidemií koronaviru ztížené situaci poslalo 70 000 dárců. "Velmi si ceníme neutuchající podpory veřejnosti, která nám pomáhá toto náročné období překlenout a pokračovat v našem poslání," řekl ČTK ředitel zoo Přemysl Rabas. Provozní rozpočet zoo, která patří Královéhradeckému kraji, činí přes 200 milionů korun ročně.

Safari park byl od loňského 18. prosince kvůli vládním protiepidemickým nařízením zcela uzavřený a ztráty počítal v milionech korun. Venkovní areál mohla zoo po uvolnění restrikcí otevřít 12. dubna. "Podpora od veřejnosti a zřizovatele a také příjmy ze zatím omezeného vstupného nám umožňují vyhlížet do příštích měsíců s mírnou nadějí," uvedl Rabas.

Vlna solidarity lidí se zoo se zvedla na konci března, kdy zoologické zahrady v Česku upozornily na to, že jim kvůli uzávěrám hrozí existenční problémy. K vlně darů patrně přispělo i tehdejší Rabasovo vyjádření, že některá zvířata by bylo ve zcela krajním případě, kdy by stát ani zřizovatel již nemohli pomoci, nutné přesunout do jiných zoo po celém světě a jiná utratit.

Peníze lidé safari parku posílají na různé programy. Největší podporu dostala kampaň Pozvi zvíře na oběd, v níž lidé mohou darem přispět na krmení zvířat. "Do pomyslného Grand Restaurantu Afrika lidé pozvali zvířata na hovězí maso, seno, potkany, tropické ovoce, ryby či hmyz za 27 milionů korun," řekla ČTK mluvčí zoo Zuzana Boučková. Nejvíce zvanými zvířaty byly surikaty a žirafy.

Velký byl i zájem o adopci zvířat, kdy téměř 1000 příznivců zoo adoptovalo v průběhu tří týdnů zvířata za 3,3 milionu korun. Lidé posílali peníze i přímo na běžný účet zoo nebo na konto Wildlife, které slouží k financování konkrétních projektů záchrany zvířat v Africe.

Kromě vstupného a příjmu z dalších aktivit tvoří důležitý příjem zoo dotace od Královéhradeckého kraje, která ročně činí 61 milionů korun. Loni k ní kraj na vyrovnání ztrát přidal ještě mimořádnou dotaci přes 13 milionů korun. Od pondělí 12. dubna má zoo i příjem ze vstupného do venkovních areálů, zatím od té doby zahradu navštívilo asi 6800 lidí.

Hejtmanství nedávno uvedlo, že existenční problémy dvorské zoo nehrozí a kraj ji padnout nenechá. "Jsme připraveni pomáhat i nadále, nicméně na to sami nestačíme. Chtěl bych poděkovat všem dárcům, kteří zoo pomohli v loňském roce a v podpoře pokračují i letos," uvedl náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Zoo je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v regionu. Loni návštěvnost safari parku kvůli trojímu uzavření z důvodu epidemie covidu-19 klesla meziročně o 17 procent na 450 722 lidí. V roce 2019 jeho branami prošlo 541.902 lidí, což byla jedna z nejvyšších návštěv v historii zoo.

