Safari park Dvůr Králové získal z Itálie ohrožené želvy pavoukovité

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Safari Park Dvůr Králové nad Labem získal z Itálie tři kriticky ohrožené želvy pavoukovité. Safari park o jejich získání jednal přes dva roky s koordinátorem evropského chovu těchto plazů. Želvy jsou nyní v karanténě, návštěvníci zoo by je mohli do konce roku vidět v expozici Madagaskar v pavilonu Ptačí svět, řekla mluvčí zoo Zuzana Boučková.

"Situace želv pavoukovitých v přírodě je velmi dramatická a dál se rychle zhoršuje. Proto jsme se před dvěma lety přihlásili jako zájemci o jejich chov ve snaze pomoci vytvořit stabilní populaci v lidské péči," uvedl zoolog Michal Podhrázský. Želvy dvorští chovatelé získali jako dar z akvária v italském Janově, kde se vylíhly před pěti lety.

Z karantény v teráriu v zázemí zoo by se měly želvy přesunout do expozice madagaskarské fauny, která vznikla před třemi lety. "Žijí v ní i želvy paprsčité, které jsou pavoukovitým vzhledem podobné, ale mnohem větší. Ty už s úspěchy rozmnožujeme, a to navíc zcela přirozeně v substrátu jejich výběhu," uvedl Podhrázský.

Želvy pavoukovité pohlavně dospívají kolem desátého roku. "Protože o biologii druhu je známo relativně velmi málo, není rozmnožování v péči člověka zdaleka obvyklé," uvedla mluvčí.

Želvy pavoukovité obývají jih a jihozápad Madagaskaru. Žijí takřka v pouštních oblastech, kde až polovinu roku panují tak nepříznivé podmínky, že želvy upadají na čtyři až šest měsíců do zimního spánku a v některých oblastech i do letního spánku Dobu nedostatku přečkají zahrabané v písku.

Jsou nejmenším ze čtyř druhů želv, které žijí jen na Madagaskaru. K obraně jí slouží především tvrdý krunýř se vzorem pavoučí sítě. Vpředu má želva pavoukovitá spodní krunýř přirostlý zvláštním spojením, které umožňuje zcela jej zaklopit k části horní. Želva si tak lépe dovede chránit hlavu a přední nohy.

reklama