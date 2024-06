SAKO Brno znovu vypíše zakázku na stavbu nového kotle ve spalovně

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Městská společnost SAKO Brno, která zajišťuje svoz a zpracování odpadu, znovu vypíše zakázku na stavbu nového kotle na spalování odpadu. Z obsáhlé analýzy, kterou si dalo zpracovat akademiky a energetickými odborníky, a návrhu variant vyplynulo, že jednou ze dvou nejvhodnějších variant je ta, na kterou už soutěž byla. Dnes analýzu představil na zasedání zastupitelstva generální ředitel společnosti Karel Jelínek.Výběrové řízení na stavbu kotle, do kterého přišla jedna nabídka za 4,6 miliardy korun (odhadovaná cena před výběrovým řízením byla poloviční), loni v říjnu zastupitelé vládnoucí koalice ODS, ANO a SOCDEM v tajném hlasování zrušili. Zástupci koaliční KDU-ČSL a opozičních stran tehdy s výjimkou SPD z hlasování odešli. Jako důvod zrušení vedení města uvádělo, že se přihlásil jediný uchazeč a svým dosavadním postupem chtělo vedení města vytvořit podmínky pro to, aby se přihlásilo co nejvíce uchazečů.

Z analýzy vzešlo více variant, jaký kotel a s jakými technologiemi by si město mohlo nechat postavit. Radní nakonec rozhodli, že ve výběrovém řízení budou dvě varianty. Jedna je víceméně shodná s tou, která byla ve zrušeném výběrovém řízení. Jde o kotel s roční kapacitou 352 000 tun za rok a jako jediná má tato varianta možnost získat dotaci. Druhou variantou je kotel s kapacitou 270 000 tun za rok, ovšem bez nároku na získání dotace. Zastupitelé dnes 40 hlasy vzali zprávu společnosti SAKO na vědomí a podle náměstka Roberta Kerndla (ODS) bude možné, aby ve středu zasedlo představenstvo, schválilo zadávací řízení a vypsalo výběrové řízení. Zmínil také, že do předběžných tržních konzultací se nyní přihlásili dva uchazeči.

Podle opoziční zastupitelky Jany Drápalové (Zelení) město pouze zbytečně ztratilo rok času. "Analýza ukázala, že jen původní varianta má šanci získat dotaci a je ekonomicky nejvýhodnější. Dává také největší možnost zálohy při rekonstrukci dvou stávajících kotlů, která bude po roce 2035 nutná. Kromě ztráty času jsme dali peníze na posouzení posouzeného a dostali jsme se do časové tísně. Abychom na kotel získali dotaci, musí být v provozu nejpozději v roce 2028," řekla Drápalová.

Stejně jako zastupitel a ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) vidí komplikaci v tom, jak se budou hodnotit nabídky, když někdo bude chtít stavět podle jedné varianty a někdo podle druhé varianty. "Nevím, proč nejdeme jednoduchou cestou. Na jedné straně máme kotel s dotací, dlouho životností a nejefektivnějším provozem, druhý kotel je s nízkou účinností a bez dotace," uvedl Hladík.

Kotel má sloužit do roku 2053 a může kombinovaně vyrábět teplo a elektřinu. Kerndl, který byl jedním z hlavních zastánců zrušení předchozího výběrového řízení, uvedl, že nelze garantovat, že město dostane nyní lepší produkt za lepší cenu, než by dostal ve zrušeném výběrovém řízení. Nicméně je přesvědčený, že zrušení, vypracování analýzy a nové výběrové řízení bylo správným postupem.

Kvůli zrušení výběrového řízení měly obce z jižní Moravy obavy, že nebudou mít kam vozit odpad po ukončení skládkování v roce 2030. Tuto možnost by nadále podle Kerndla mít měly. Zároveň ale uvedl, že spalovna má sloužit primárně Brňanům a je na místě, aby se o takové stavbě uvažovalo i v jiných městech. A stejně tak by si měly řešit spalování odpadu okolní kraje, které se spoléhaly na to, že budou moct vozit odpad do Brna. "Už nyní je doprava v okolí spalovny velmi komplikovaná, a pokud bude více odpadu, bude ještě horší. A má dopady na životy lidí," řekl Kerndl. Zmínil, že i proto má být součástí stavby nového kotle železniční vlečka.

