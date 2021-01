Samečci tropického motýla impregnují partnerky, aby odradili soky

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Charles James Sharp / Charles James Sharp / Wikimedia Commons "Prokázali jsme, že tito motýli dokážou produkovat látku, kterou vytváří i rostliny, motýli ji ale používají k jinému účelu. Samečkové motýlů ji užívají jako repelent proti svým rivalům, zatímco květiny tou samou látkou lákají motýly kvůli opylení," popsala hlavní autorka vědeckého článku Kathy Darraghová.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Samečci druhu motýlů, který žije ve Střední a Jižní Americe, produkují jakési "antiafrodiziakum", jímž označují při páření své partnerky. Účelem je odpudit od nich další samečky, napsal španělský deník ABC . Vyplývá to podle něj ze studie zveřejněné tento týden v americké vědeckém časopise PLOS Biology , na níž se podíleli vědci z britské Cambridgeské univerzity, Německa či Panamy.

"Prokázali jsme, že tito motýli dokážou produkovat látku, kterou vytváří i rostliny, motýli ji ale používají k jinému účelu. Samečkové motýlů ji užívají jako repelent proti svým rivalům, zatímco květiny tou samou látkou lákají motýly kvůli opylení," popsala hlavní autorka vědeckého článku Kathy Darraghová, která nyní působí na Kalifornské univerzitě.

Ale jak je možné, že ta samá látka (beta-ocimen) může motýly zároveň přitahovat i odpuzovat? "Tady do hry vstupují vizuální smysly: když motýli detekují vůni v květinách, je to pro ně přitažlivé, ale když ji ´cítí´ ze samičky, odpuzuje je to," vysvětlila Darraghová.

Studie se týká tropického motýla Helenicus melpomene, jemuž se také říká motýl pošťák. Tento druh žijící ve Střední a Jižní Americe poprvé popsal už v polovině 18. století švédský přírodovědec Carl Linné.

Na světě existuje na 20 000 druhů motýlů, z nichž někteří žijí jen měsíc. Druh motýla, který byl předmětem této studie, ale žije až půl roku. Navzdory relativně "dlouhému životu" mají jeho samičky jen velmi málo partnerů a sperma uchovávají pro oplodnění vajíček i několik měsíců. Naproti tomu samečci se páří s co nejvíce partnerkami, které přitom "impregnují" onou látkou, aby zachovali svou rodovou linii, napsal deník ABC.

reklama