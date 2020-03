Samici nosorožce z Francie se ve Dvoře daří dobře, již chodí ven

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | safaripark.cz Mladé samici nosorožce bílého jižního, která před týdnem přijela z Francie do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem, se v novém domově daří dobře.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Mladé samici nosorožce bílého jižního, která před týdnem přijela z Francie do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem, se v novém domově daří dobře. Včera se samice jménem Gaya poprvé vydala do velkého venkovního výběhu a pobyla tam se starší samicí Jabulani. Řekl to ošetřovatel nosorožců Jan Žďárek. Nového nosorožce lidé zatím neuvidí, protože zoo je z preventivních důvodů kvůli pandemii COVID-19 pro veřejnost uzavřená.

"Gaye se daří dobře, je hodná, nechá se hladit, dobře žere. Už se seznámila se starší samicí Jabulani a přes hrazení i se samicemi Jessicou a Tembou," řekl Žďárek. Odhadl, že do dvou týdnů by celá skupina čtyř samic mohla chodit do výběhu společně. Se samcem Pamirem by se tříletá Gaya mohla dostat do kontaktu možná za několik měsíců.

Samice Gaya přijela ze zoo Beauval ve střední Francii a ve Dvoře Králové má posílit chov nosorožců bílých jižních. Chovatelé věří, že by se jim mohlo podařit odchovat mládě, což se ve Dvoře Králové u tohoto druhu naposledy událo v roce 1978. Tak starý zápis narození bílého jižního nosorožce je dán především tím, že zoo se v minulosti zaměřovala na množení severních bílých nosorožců a černých nosorožců východního poddruhu.

Dvorská zoo patří k nejúspěšnějším chovatelům nosorožců na světě. Celkově se v zoo dosud narodilo přes 50 nosorožců a zoo je jedinou na světě, která rozmnožila severní bílé nosorožce. Poslední dva severní bílí nosorožci na planetě pocházejí právě ze Dvora Králové a nyní žijí v keňské rezervaci Ol Pejeta.

Safari Park nyní chová 19 nosorožců, z nichž 14 je nosorožců černých východního poddruhu a pět je nosorožců jižních bílých. Nosorožci černí jsou ohroženi vyhynutím, v přírodě jich žije posledních zhruba 900 jedinců. Nosorožců jižních bílých žije v Africe přibližně 20.000 kusů.

reklama