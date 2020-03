Sázení stromků za hlasy pro Chudobínskou borovici musí počkat

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Marek Olbrzymek / Strom roku Obce kolem přehrady Vír kvůli nynější situaci v souvislosti s šířením koronaviru zatím neví, kdy se jim podaří vysázet slíbené tisíce stromků za hlasy pro Chudobínskou borovici (na snímku) v anketě Evropský strom roku.

Obce kolem přehrady Vír kvůli nynější situaci v souvislosti s šířením koronaviru zatím neví, kdy se jim podaří vysázet slíbené tisíce stromků za hlasy pro Chudobínskou borovici v anketě Evropský strom roku. Borovice rostoucí na břehu přehrady díky 47.226 hlasům anketu s přehledem vyhrála, výsledky byly zveřejněny v úterý. Starosta obce Vír Ladislav Stalmach dnes řekl, že nedokáže odhadnout, jestli bude možné začít s výsadbou ještě zjara nebo až na podzim.

Sázením stromů chtěli dát lidé z mikroregionu Bystřicko účasti Chudobínské borovice v anketě hlubší smysl. V lesích kolem přehrady přibývají volné plochy kvůli kůrovcové kalamitě. "Domlouvali jsme se na mikroregionu, že tady sázíme dobrovolnicky každý rok, tak že teď trochu zvedneme úsilí," uvedl Stalmach. První část výsadby měla být hotová do měsíce. "My jsme to spojovali i s kulturními akcemi, všechno tohle se asi musí odložit," uvedl starosta.

Obec Vír se teď pokouší sehnat peníze na dotisk knihy o vesnici Chudobín, která stávala pod borovicí a jež zanikla s dostavbou přehrady. Autorem knihy je Milan Peňáz, který přišel také s myšlenkou přihlásit borovici do soutěže. O příspěvek obec požádala veřejnost v crowdfundingové kampani. Na 1000 výtisků by podle starosty bylo potřeba 150.000 korun.

Borovice stará 350 let teď spadá do ochranného pásma vodárenské nádrže, je tam zakázaný vstup. Generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák požádal fanoušky stromu, aby ochranné pásmo respektovali. "Věřím, že výhled na Chudobínskou borovici z cesty, která vede po pravém břehu nádrže, představuje dostatečný prostor pro potěchu z nejkrásnějšího evropského stromu," uvedl. U příležitosti vítězství borovice v evropské anketě tam má povodí v plánu umístit pamětní ceduli.

