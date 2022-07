Scholz varoval před globální renesancí produkce energie z fosilních paliv

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Německý kancléř Olaf Scholz dnes varoval před "globální renesancí" energie z fosilních paliv. Jejich využívání by mělo být pouze přechodným řešením v současné plynové krizi, kterou způsobila válka na Ukrajině. Informovala o tom agentura DPA.

"Nikdo nemůže být spokojen s tím, že podíl výroby elektřiny z uhlí i u nás opět roste," řekl Scholz v rámci takzvaného petersberského dialogu v Berlíně. "O to důležitější je, abychom si ujasnili jednu věc: Jde o dočasné nouzové opatření, které není na úkor našich klimatických cílů," dodal. To samé se podle něj týká také investic do plynové infrastruktury, jakou jsou LNG terminály. Německo by si podle Scholze nemělo vytvářet "žádnou novou trvalou závislost na fosilních zdrojích energie".

Řada států v Evropské unii přehodnocuje svou energetickou politiku s ohledem na překotný nárůst cen a hrozící přerušení dodávek zemního plynu z Ruska, které se ocitlo pod sankcemi EU kvůli své vojenské invazi na Ukrajinu. Obnovení těžby uhlí či zastavení jejího útlumu zvažují některé vlády jako opatření, které by mohlo výpadky plynu pomoci nahradit.

Na petersberském klimatickém dialogu zástupci přibližně 40 zemí jednají o dalším postupu v boji proti změnám klimatu. Setkání je považováno za přípravu na klimatickou konferenci COP27, která se má uskutečnit v listopadu v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch.

