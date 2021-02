Schvalování zákona o novém bloku Dukovan bylo opět přerušeno

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Wald1siedel / Wikimeda Commons Přerušení schůze si vynutila opozice poté, co Sněmovna hlasy ANO, ČSSD, KSČM a SPD schválila omezení řečnické doby na maximálně deset minut.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Schvalování zákona o stavbě nového bloku dukovanské elektrárny dnes Sněmovna opět přerušila. Důvodem je spor o podobu zákona, v němž chce opozice uzákonit bezpečnostní záruky výběrového řízení na dodavatele stavby nebo stanovit její maximální cenu. Vládní koalice tomu nakloněna není.

Přerušení schůze si vynutila opozice poté, co Sněmovna hlasy ANO, ČSSD, KSČM a SPD schválila omezení řečnické doby na maximálně deset minut. Prosadil to poslanec ANO Roman Kubíček v reakci na dvouhodinové vystoupení poslankyně TOP 09 Heleny Langšádlové, které předseda komunistů Vojtěch Filip nazval obstrukcí a navrhoval obdobné omezení řečnické doby.

Langšádlová mimo jiné opětovně varovala před zapojením ruských a čínských firem do projektu. Neúspěšně prosazovala přerušení debaty o zákonu do poloviny května. Zdůvodnila to potřebou znovu projednat stavbu vládním výborem pro jadernou energetiku. Musí se podle ní vyjasnit třeba výkupní cena energie s ohledem na budoucí vývoj veřejných financí.

Poslankyně také žádala o to, aby premiér Andrej Babiš (ANO) předložil Sněmovně zadávací dokumentaci a aby do ní společnost ČEZ jako investor řádně zahrnula bezpečnostní požadavky.

Takzvaný nízkouhlíkový zákon má podle návrhu vlády zavést způsob stanovení výkupní ceny z nového bloku dukovanské elektrárny, což souvisí se zajištěním financování celého projektu společnosti ČEZ. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) opakovaně zdůraznil, že při přípravě tendru se postupuje podle usnesení vlády, podle něhož musí být zohledněny bezpečnostní požadavky státu.

Opozice mimo jiné navrhla uzákonit, že stát by nesměl využít nabídky firem ze zemí, které nepřistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách, tedy například z Ruska a Číny. Havlíček koncem ledna po jednání se zástupci stran oznámil, že do tendru pravděpodobně nebude připuštěna Čína, ve hře ale zůstává Rusko.

Lidovci by chtěli do zákona vložit ustanovení, podle něhož by ministerstvo průmyslu a obchodu nesmělo uzavřít smlouvu o výkupu, která by mohla ohrozit životní nebo strategický zájem podle Bezpečnostní strategie ČR. Ministerstvo by si kvůli tomu mělo vyžádat předem stanovisko všech zpravodajských služeb České republiky, která by po projednání vládou byla předložena k projednání Parlamentu.

Schvalování zákona měla Sněmovna na programu už minulou středu, po tříhodinové rozpravě jednání přerušila. Koalice se poté rozhodla zákon doprojednat na mimořádné schůzi.

Přečtěte si také | Petr Leyer: Přípravu nových jaderných zdrojů provází netransparentnost. V sázce jsou stovky miliard korun a energetická i vnitřní bezpečnost Česka

reklama