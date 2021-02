Petr Leyer: Přípravu nových jaderných zdrojů provází netransparentnost. V sázce jsou stovky miliard korun a energetická i vnitřní bezpečnost Česka

Milan G 19.2.2021 16:05

Já už se začínám pomalu přiklánět k názoru p. Wagnera, za téhle situace nestavět nic. Možná v budoucnosti by měli naši potomkové vědět kdo všechno za to může, že oni budou bez EE. Tak si k různým Smržům, Fišerům, Wagenknechtům a dalším můžou připočítat i TI. Za tohodle stavu předpokládám, že k problematice výstavby JE u nás se bude vyjadřovat Svaz zahrádkářů, Svaz včelařů, Klub Českých turistů, Emimino a další. Aby nedošlo k mýlce vůči jmenovaným svazům nic nemám ba naopak si jejich práce vážím víc než činnosti TI nebo nátlakových spolků hnutí duha a calla.



Jak říkám, Havlíčku odpískej to ať se třeba zblázní, jinak tohle nemá konce ani zvonce.





....rozpočtů v rozsahu několika stovek miliard korun, který má zároveň významné bezpečnostní a geopolitické dopady, je velice důležité, aby byla veřejnost dostatečně informována o průběhu přípravy a následně také

realizace takového projektu....jaký má výstavba JE bezpečnostní a geopolitické dopady, co to je za bláboly, to není už normální. Přestaňte už dělat z ČR pupek světa, pochopte, že nikoho nezajímáme, možná ještě trochu v byznysu.



