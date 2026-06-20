Sdružení Krajina pečující o louky ve Žďárských vrších k poníkům pořídilo i koně
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Do hledání koně vhodného i pro jezdectví se zapojila jedna ze žákyň školy. Výběr padl na plemeno malých koní hafling s bílou hřívou, pověstné odolností, přátelskou povahou a schopností žít celoročně venku. Sdružení získalo starší kobylu Lucy, která předtím nebyla v nejlepších podmínkách. Teď potřebuje odpovídající zázemí, vybavení, péči a výcvik. Ve veřejné sbírce by sdružení chtělo na rozjezd projektu vybrat 180 000 korun.
Sdružení Krajina udržuje spásáním přibližně 30 hektarů pozemků a na zhruba 140 hektarech podmáčených luk zajišťuje kosení trávy. Zabývá se také budováním tůní, vysazováním stromů či výrobou osiva pro louky na Vysočině. Do péče o přírodu se snaží zapojit veřejnost. Sdružení bylo založené v roce 1997, sídlí v Počítkách u Žďáru nad Sázavou.
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