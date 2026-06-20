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Sdružení Krajina pečující o louky ve Žďárských vrších k poníkům pořídilo i koně

20.6.2026 17:50 | POČÍTKY (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Sdružení Krajina, které se stará o kosení a spásání cenných luk především ve Žďárských vrších, si pořídilo koně. Zatím na pastvinách mělo ovce a poníky, nyní k nim přidalo starší kobylu plemene hafling. Kromě toho, že bude pomáhat s vypásáním, poslouží jako jezdecký kůň pro děti, které ochráncům přírody pomáhají. Kvůli pokrytí nákladů spojených s péčí o tohoto koně a jeho výcvikem pořádá sdružení veřejnou sbírku.
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Poníků teď má sdružení 12. "Naši shetlandští poníci jsou skvělí pomocníci při údržbě krajiny, ale vyžadují také pravidelnou péči, kterou obvykle zajišťují naši lidé. Nedávno se o poníky začaly hezky starat i děti ze základní školy Na Radosti ze Žďáru nad Sázavou," uvedl ředitel sdružení Tomáš Blažek. Doplnil, že jak přibývaly zkušenosti, začal být mezi dětmi zájem i o to se na koni také svézt, což má u poníků své limity, především co se týče váhy jezdce.

Do hledání koně vhodného i pro jezdectví se zapojila jedna ze žákyň školy. Výběr padl na plemeno malých koní hafling s bílou hřívou, pověstné odolností, přátelskou povahou a schopností žít celoročně venku. Sdružení získalo starší kobylu Lucy, která předtím nebyla v nejlepších podmínkách. Teď potřebuje odpovídající zázemí, vybavení, péči a výcvik. Ve veřejné sbírce by sdružení chtělo na rozjezd projektu vybrat 180 000 korun.

Sdružení Krajina udržuje spásáním přibližně 30 hektarů pozemků a na zhruba 140 hektarech podmáčených luk zajišťuje kosení trávy. Zabývá se také budováním tůní, vysazováním stromů či výrobou osiva pro louky na Vysočině. Do péče o přírodu se snaží zapojit veřejnost. Sdružení bylo založené v roce 1997, sídlí v Počítkách u Žďáru nad Sázavou.

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