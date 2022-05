Sdružení na Žďársku hledá lidi na sečení luk a sběr semen, rozšiřuje pastvu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Halfpoint / Shutterstock Ilustrační foto

Sdružení Krajina hledá pomocníky na sečení přírodně cenných luk a na sbírání semen pro regionální osevní směs Žďárských vrchů. Zároveň se snaží rozšiřovat pastvu ovcí a koní, protože počty dobrovolníků ochotných zapojit se do namáhavého ručního kosení trávy se snižují, řekla Dagmar Kafková ze sdružení. Ovce budou třetím rokem spásat také svah žďárské Zelené hory.

Dopad pastvy na porost pod poutním areálem Zelená hora, který je mezi památkami UNESCO, sledují i odborníci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Prokazatelné výsledky budou podle Kafkové až na několik let. Na spásaných loukách se podle ní také drží víc živočichů, protože zvířecí trus láká hodně hmyzu, kvůli němuž zase přilétají ptáci. "A to je na těch pastvinách vidět. Tam to opravdu žije, oproti těm kulturním loukám," řekla.

Pastva na kopci pod Zelenou horou teď začíná, přes léto tam bude do 30 beranů ze stáda farmáře Milana Daďourka. Podle něj už je vidět, že na spásaném území houstne drn, do značné míry zmizely náletové dřeviny. Kolemjdoucí se podle farmáře chovali k ovcím zatím rozumně, jen jednou tam našel tvrdé pečivo. "Jinak bych řekl, že lidé zatím docela chápou, že to jsou zvířata, která se nemají krmit a plašit," řekl ČTK. Připomněl, že psy by měli mít majitelé v blízkosti ovcí na vodítku.

Sdružení Krajina loni zajišťovalo pastvou údržbu osmi hektarů luk a ručním kosením přibližně 150 hektarů. Lidí na kosení luk často v nepřístupném nebo podmáčeném terénu je podle Kafkové čím dál méně. Proto se sdružení snaží rozšiřovat pastvu, pro niž vedle ovcí využívá několik koní. Jde o plemeno shetlandský pony. "Dobrá je pastva ovcí a koní dohromady, protože každé zvíře žere něco jiného," řekla.

Stádo ovcí doplněné několika koňmi bude od konce května spásat podmáčenou louku pod rybníkem Velký Babín. S pastvou sdružení počítá také například u Odrance, na loukách směrem ke žďárské přehradě Staviště a v přírodní rezervaci Meandry Svratky u Milov.

V posledních letech sdružení rovněž pracuje na vytvoření osevní směsi, díky níž by měly být louky Žďárských vrchů pestřejší a měly by více kvést. Před rokem se do sběru semen bylin a trav na loukách zapojily dvě desítky sběračů. Informační schůzka pro letošní zájemce bude 24. května v Počítkách. V sídle Sdružení Krajina začne v 17:00.

