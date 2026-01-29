https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sebestyan-bude-usilovat-o-navyseni-evropskych-penez-na-rybolov-po-roce-2028
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Šebestyán bude usilovat o navýšení evropských peněz na rybolov po roce 2028

29.1.2026 00:32 | PRAHA (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Přemysl Otakar / Wikimeda Commons
Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) bude usilovat o navýšení evropských peněz vynaložených na politiku rybolovu po roce 2028. Snížení balíčku peněz by totiž mohlo připravovanou pomoc pro odvětví ohrozit. Šebestyán to řekl na tiskové konferenci po jednání s evropským komisařem pro rybolov a oceány Kostasem Kadisem. Ten dodal, že v rozpočtu existuje prostor pro možné zlepšení. Finanční rámec na programové období po roce 2028 se nyní připravuje a zatím není zcela zřejmé, kolik peněz na konkrétní odvětví komise vyčlení.
 
Na roky 2028 až 2034 Evropská komise navrhuje rozpočet ve výši dvou bilionů eur (necelých 50 bilionů Kč). Pro současné období na roky 2021 až 2027 získala Česká republika na programy přes 550 miliard korun. Na rybářství bylo vyčleněno zhruba 780 milionů korun.

"Za ČR jsem vyjádřil obavy ze snižování balíčku pro rybářskou politiku až o 60 procent. Informoval jsem, že budeme usilovat o navýšení toho základního rozpočtu a že vidíme ohrožení ve flexibilitě toho rámce. Neříkáme ale, že tato cesta pro rybářskou politiku není možná," uvedl ministr.

Podle Kadise jsou v návrhu na víceletý finanční rámec EU priority pro zemědělství a rybolov dobře reflektovány. Návrh rozpočtu ale podle něj bude ještě projednáván s Evropským parlamentem a komisí. "Je zde prostor pro zlepšení," dodal.

Kromě finančního rámce pro evropskou politiku rybolovu spolu Šebestyán, Kadis a zástupci dalších profesních spolků řešili problémy s rybožravými ptáky, kteří chovu a lovu ryb škodí. Největší nebezpečí pro toto odvětví v současnosti přestavuje kormorán, a to nejenom pro Českou republiku, ale i jiné státy Evropské unie. Ministr zemědělství se proto s evropským komisařem dohodli, že je třeba věc řešit na celoevropské úrovni. Podle Šebestyána se je ale třeba zaměřit hlavně na hnízdiště těchto ptáků. Společně s odborníky také oba projednávali nový systém dovozu ryb a rybolovu, či užití olova v rybářství.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Kormorán velký Foto: JJ Harrison Wikimedia commons Rybníky na Pardubicku měly méně vody, kormoráni lovili rybí násady Kapr v rybníce Foto: Capri23auto Pixabay Rybáři na Chomutovsku mají podezření na týrání zvířat, kapry našli v boxu v autě amur bílý Foto: Peter Halasz Wikimedia Commons Rybník Dlouhý v Lanškrouně se začne napouštět. Trávu v něm zlikvidují amuři

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist