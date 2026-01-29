Šebestyán bude usilovat o navýšení evropských peněz na rybolov po roce 2028
"Za ČR jsem vyjádřil obavy ze snižování balíčku pro rybářskou politiku až o 60 procent. Informoval jsem, že budeme usilovat o navýšení toho základního rozpočtu a že vidíme ohrožení ve flexibilitě toho rámce. Neříkáme ale, že tato cesta pro rybářskou politiku není možná," uvedl ministr.
Podle Kadise jsou v návrhu na víceletý finanční rámec EU priority pro zemědělství a rybolov dobře reflektovány. Návrh rozpočtu ale podle něj bude ještě projednáván s Evropským parlamentem a komisí. "Je zde prostor pro zlepšení," dodal.
Kromě finančního rámce pro evropskou politiku rybolovu spolu Šebestyán, Kadis a zástupci dalších profesních spolků řešili problémy s rybožravými ptáky, kteří chovu a lovu ryb škodí. Největší nebezpečí pro toto odvětví v současnosti přestavuje kormorán, a to nejenom pro Českou republiku, ale i jiné státy Evropské unie. Ministr zemědělství se proto s evropským komisařem dohodli, že je třeba věc řešit na celoevropské úrovni. Podle Šebestyána se je ale třeba zaměřit hlavně na hnízdiště těchto ptáků. Společně s odborníky také oba projednávali nový systém dovozu ryb a rybolovu, či užití olova v rybářství.
