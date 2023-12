Šéf COP28: Krach jednání o klimatu je nepřípustný, je nutná vůle ke kompromisu

Pavel Hanzl 11.12.2023 08:44

"...by se měla zaměřit na snižování emisí a nikoli na zdroje, které je způsobují,....". To je dost zajímavý názor, jak chtějí vytvořit bezemisní ropu, nebo uhlí a plyn? U každého zdroje mít nainstalováno zařízení na odchytování CO2 a jeho ukládání? To je technický i ekonomický nesmysl.

Odpovědět