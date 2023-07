Šéf MAAE navštívil před vypouštěním radioaktivní vody fukušimskou elektrárnu

Licence | Některá práva vyhrazena

Jaderná elektrárna Fukušima v roce 2015. / Jaderná elektrárna Fukušima leží na východním pobřeží Japonska. Nachází se v prefektuře Fukušima ve městech Okuma a Futaba. Elektrárna zabírá svou rozlohou plochu o velikosti zhruba 3,5 km2. Byla vlastněna do té doby největší japonskou elektrárenskou společností TEPCO. Elektrárna byla uvedena do provozu 26. března 1971.