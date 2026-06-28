Šéf WHO: Evropa se otepluje nejrychleji na Zemi, je třeba řešit dopady na zdraví
"V důsledku klimatických změn a globálního oteplování se jev 'vlny veder, jaká se vyskytne jednou za generaci' nyní opakuje téměř každoročně. Byli jsme varováni," poznamenal dále Ghebreyesus.
"Tepelný stres je často označován jako 'tichý zabiják' a evropské domy, pracoviště a školy nejsou na tyto teploty stavěny," uvedl šéf WHO s tím, že organizace spolupracuje s členskými státy na řešení zdravotních hrozeb způsobených extrémním horkem.
WHO se podle něj v této věci zaměřuje na připravenost, prevenci a posílení reakcí zdravotnických systémů. "Zejména vybízíme evropské země k zavádění akčních plánů na ochranu zdraví před vedrem v rámci širšího programu na ochranu zdraví před dopady změny klimatu," zdůraznil Ghebreyesus.
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V řadě evropských zemí včetně Česka, Německa, Slovenska, Švýcarska a Dánska v posledních dnech padají teplotní rekordy, a to často opakovaně. Denní i noční teploty v těchto dnech výrazně převyšují sezonní průměry.
Analýza organizace World Weather Attribution (WWA) tento týden upozornila, že současné teploty by byly před 50 lety téměř nemožné. Podobná vlna veder by tehdy byla o tři a půl stupně chladnější. Příčinou je jednoznačně globální změna klimatu, dodala WWA.
"Vědecké poznatky o tom, jakým způsobem změna klimatu zhoršuje vlny veder, jsou jednoznačné. Emise z fosilních paliv jsou přímo zodpovědné za problémy, s nimiž se lidé tento týden potýkají doma, ve školách a v práci," uvedl expert na extrémní počasí a lesní požáry Theodore Keeping s tím, že teplotní rekordy se v poslední době posouvají každých pár let a rychlost změny je alarmující.
V Polsku dnes padl absolutní teplotní rekord, ve městě Slubice na západě země bylo naměřeno 40,5 stupně. Slubice leží na hranici s Německem přibližně 40 kilometrů severně od Neissemünde, kde dnes naměřili 41,7 stupně, což je nový německý rekord.
Teplotní rekordy padaly také v Česku, kde meteorologové už před 15:00 naměřili v Doksanech na Litoměřicku více než 41 stupňů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je to první jedenačtyřicetistupňová teplota v oficiální síti českých měřicích stanic.
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