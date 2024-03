SEFE plánuje přestavbu některých plynovodů a zásobníků, místo plynu chce vodík

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Německo se snaží zvýšit závislost na vodíku jako budoucím zdroji energie, aby omezilo emise skleníkových plynů a závislost na fosilních palivech v průmyslových odvětvích, které nelze elektrifikovat. Je to například ocelářství a chemický průmysl.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Německý zestátněný obchodník s plynem Securing Energy for Europe (SEFE) zvažuje možnosti přeměny některých svých podzemních zásobníků a přepravního potrubí. Místo zemního plynu je chce používat pro čistý vodík, řekl v rozhovoru s agenturou Reuters generální ředitel firmy Egbert Läge.

"Přesný výpočet investice zatím nemáme k dispozici," uvedl Läge. Náklady na přeměnu některých zásobníků plynu by se podle něj měly pohybovat kolem 500 milionů eur (12,7 miliardy Kč).

Investiční náklady na přestavbu některých plynovodů provozovaných dceřinou společností Gascade na vodík by ale byly mnohem vyšší. Läge odhadl, že by se mohly pohybovat v rozmezí jedné až tří miliard eur.

Rozhodnutí týkající se přeměny části skladovacích prostor by mělo být přijato v letošním roce, dodal Läge. Plány na výstavbu vodíkového potrubí v délce 1200 kilometrů s názvem Flow jsou pokročilejší a investice by se mohla uskutečnit od příštího roku. Trvala by pak do roku 2028.

Německo se snaží zvýšit závislost na vodíku jako budoucím zdroji energie, aby omezilo emise skleníkových plynů a závislost na fosilních palivech v průmyslových odvětvích, které nelze elektrifikovat. Je to například ocelářství a chemický průmysl.

Německý podnik SEFE byl dříve znám jako Gazprom Germania a působí ve všech sektorech energetického trhu v Německu. Má 14procentní podíl na trhu dodávek plynu v zemi a působí i v Británii a dalších sedmi evropských zemích. Provozuje také 5,6 miliardy metrů krychlových zásobníků plynu, což je čtvrtina celkové kapacity v Německu.

Německá vláda zestátnila bývalou dceřinou společnost ruského Gazpromu v roce 2022 kvůli možné platební neschopnosti firmy, která by ohrozila bezpečnost dodávek energií v Německu. Do konce roku 2028 však musí stát ze společnosti odejít.

reklama