Šéfové států EU se přou, jak se vypořádat s vysokými cenami energií

Miroslav Vinkler 21.10.2021 19:22

Šéfové vlád by se mohli společně profackovat za to , jaký energetický systém zplodili v rámci EU.

Místo robustní, stabilní a spekulacím nepodléhající energetické soustavy vytvořili pravý opak.

Energetika by měla být vyjmuta z rozhodování politiků a svěřena odborníkům pouze s rámcovým zadáním.

Připomínají Hitlera, když začal o operačních cílech wehrmachtu rozhodovat sám, ( a taky podle toho dopadl).

Odpovědět