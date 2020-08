Semily obnoví zapomenutou cestu do Benešova, doplní ji alej

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ben McLeod / Flickr.com Cestu budou lemovat ovocné stromy, zvoleny byly podle ní vzhledem k velikosti korun a poměrně velké dlouhověkosti odolné odrůdy jabloní a třešní.

Zapomenutou, zhruba půl kilometru dlouhou cestu, která spojovala vrch Strážník a Benešov u Semil, chtějí obnovit v Semilech. Na obnovu v minulosti hojně využívané cesty pro pěší mezi poli a loukami získala radnice dotaci Libereckého kraje. Cestu bude lemovat alej tvořená 70 ovocnými stromy, sázet ji budou 25. října skauti, řekla ČTK semilská starostka Lena Mlejnková (Volba pro Semily). Obnova cesty včetně nové aleje podle ní přijde zhruba na milion korun.

"Rádi bychom se věnovali obnově cest, které tu kdysi existovaly, jsou i pamětníci, kteří vědí, kudy vedly, ale byly rozorány. Tahle cesta navíc opravdu hodně pomůže lidem, kteří v Benešově bydlí, aby mohli chodit mimo silnici do města," doplnila Mlejnková. Obnova cesty je podle ní jedním z projektů zaměřených na ochranu luk a polí před erozí, zvýšení retenční kapacity luk a zadržení vody v krajině. Přínos je i historický, protože vrací do krajiny významný prvek, jakým jsou právě aleje.

"Tato cesta zároveň poslouží jako záchytný pás vody v krajině, bude se jednat o cestu štěrkovou, hutněnou, tedy pro srážkovou vodu propustnou cestu, osetou travním osivem tak, aby byla zajištěna její propustnost a nedocházelo k odtoku srážkové vody po jejím povrchu," řekla k projektu Jana Dvořáková z odboru rozvoje a správy majetku města. Cestu budou lemovat ovocné stromy, zvoleny byly podle ní vzhledem k velikosti korun a poměrně velké dlouhověkosti odolné odrůdy jabloní a třešní.

O vysázení aleje se postarají semilští skauti a ponese název Skautská. "V letošním roce uplyne 100 let o založení skautingu v Semilech a 30 let od jeho znovuzrození," řekl vedoucí skautského střediska Varta v Semilech Jan Farský. Výročí chtěli skauti oslavit v květnu, koronavirus je ale donutil oslavy přesunout na příští rok. "Přesto bychom rádi letošní výročí nějak připomněli. Přišlo nám jako skvělá příležitost zapojit se do výsadby aleje. Obstaráme každému stromku patrona, který přispěje na výsadbu. K projektovaným stromům plánujeme ještě doplnit dvě lavičky, které by umožnily posedět a vychutnat si krásný výhled," dodal Farský.

